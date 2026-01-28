Gram altın kaç lira? 28 Ocak 2026 Çarşamba gram altın ve bilezik fiyatları (GÜNCEL)

Gram altın ne kadar bugün? sorusu, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü yatırımcıların en çok araştırdığı başlıkların başında geliyor. ABD Merkez Bankası Fed’in bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesinde altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, gram altın, bilezik ve ziynet altınlarında tarihi seviyeler görülüyor. Zayıflayan dolar algısı ve artan güvenli liman talebi, altın fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor.

FED FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD Merkez Bankası Fed, iki gün süren toplantısının ardından bu akşam faiz kararını açıklayacak. ABD Başkanı Trump’ın faiz indirimi yönündeki baskılarına rağmen piyasalarda Fed’in faizi sabit bırakacağı beklentisi öne çıkıyor. Ancak Trump’ın doların değer kaybına işaret eden açıklamaları sonrası dolar endeksinin 4 yılın dibine gerilemesi, yatırımcıyı güvenli liman olan altına yönlendirdi.

Son 11,5 yılın en düşük seviyesine inen ABD tüketici güveni, Güney Kore’ye yönelik yeni tarifeler ve artan ticaret savaşı ihtimali ile birlikte devam eden jeopolitik riskler, altın fiyatlarında yükselişi destekleyen ana unsurlar arasında yer aldı.

28 OCAK 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın ve Ons Altın Fiyatı

Gram Altın (TL/GR): Alış 7.343,81 – Satış 7.344,68

Alış 7.343,81 – Satış 7.344,68 Altın (ONS): 5.262,97

5.262,97 Has Altın: 7.307,96 TL

Ziynet ve Takı Altınları

Çeyrek Altın: 12.431,00 TL

12.431,00 TL Yarım Altın: 24.862,00 TL

24.862,00 TL Cumhuriyet Altını: 49.533,00 TL

49.533,00 TL Reşat Altını: 49.565,95 TL

49.565,95 TL Kulplu Reşat Altını: 49.568,20 TL

49.568,20 TL Ata Altın: 49.418,41 TL

49.418,41 TL Tam Altın: 47.663,91 TL

Bilezik Fiyatları

22 Ayar Bilezik: 6.952,75 TL/Gr

6.952,75 TL/Gr 18 Ayar Altın: 5.361,62 TL/Gr

5.361,62 TL/Gr 14 Ayar Altın: 5.439,99 TL/Gr

GRAM ALTIN KAÇ GRAM KAÇ LİRA?

Miktar Fiyat (TL) 1 Gram 7.344,68 5 Gram 36.723,40 10 Gram 73.446,80 20 Gram 146.893,60 50 Gram 367.234,00 100 Gram 734.468,00 250 Gram 1.836.170,00 500 Gram 3.672.340,00 1 Kilo 7.344.680,00

BİLEZİK GRAMI KAÇ LİRA?

Gram 22 Ayar Bilezik (TL) 5 Gram 34.763,75 10 Gram 69.527,50 20 Gram 139.055,00 30 Gram 208.582,50 50 Gram 347.637,50 100 Gram 695.275,00 250 Gram 1.738.187,50 500 Gram 3.476.375,00 1 Kilo 6.952.750,00

Gram altın ne kadar bugün?

28 Ocak 2026 Çarşamba günü gram altın satış fiyatı 7.344,68 TL seviyesindedir.

Gram altın 22 ayar ne kadar?

22 ayar bilezik gram fiyatı 6.952,75 TL olarak işlem görüyor.

Bilezik kaç lira, bilezik gram fiyatı ne kadar?

Bilezik fiyatları gramına göre değişmekle birlikte 22 ayar bilezikte gram fiyatı 6.952,75 TL’dir.

1 gram altın ne kadar?

1 gram altın bugün 7.344,68 TL’den satılıyor.

Gram altın kaç lira? sorusunun yanıtı 28 Ocak 2026 Çarşamba günü itibarıyla tarihi seviyelere işaret ediyor. Fed faiz kararı, zayıflayan dolar ve artan küresel riskler, gram altın ve bilezik fiyatlarında yükselişi desteklemeye devam ediyor. Altın piyasasında gözler, Fed’den gelecek açıklamalara çevrilmiş durumda.