Gram altın kaç lira? 29 Ocak 2026 Perşembe gram altın ve bilezik fiyatları (GÜNCEL)

Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası Fed’in faizi sabit bırakmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları, zayıflayan dolar endeksi ve devam eden jeopolitik gerginlikler, altına olan güvenli liman talebini artırdı. Bu gelişmelerle birlikte altının ons fiyatı 5.600 dolar seviyesine yaklaşarak tarihi zirvesini gördü. Peki gram altın ne kadar bugün, bilezik kaç lira? İşte 29 Ocak 2026 Perşembe güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR BUGÜN? (29 OCAK 2026)

Yatırımcıların en çok takip ettiği göstergelerden biri olan gram altın, ons altındaki yükselişin de etkisiyle rekor seviyelerde işlem görüyor. Gram altın satış fiyatı sabah saatleri itibarıyla dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Gram Altın (TL/Gr): Alış 7.751,79 TL – Satış 7.752,74 TL

Alış 7.751,79 TL – Satış 7.752,74 TL Altın (ONS): 5.583 dolar

Bu rakamlarla birlikte “1 gram altın ne kadar” ve “gram altın grafik” aramaları da hız kazandı.

22 AYAR, 18 AYAR VE 14 AYAR ALTIN FİYATLARI

Takı ve bilezik yatırımını tercih edenler için ayar bazında altın fiyatları da yakından izleniyor. Özellikle Gram Altın ne kadar 22 ayar sorusu en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor.

22 Ayar Bilezik: Alış 7.260,04 TL – Satış 7.336,33 TL

Alış 7.260,04 TL – Satış 7.336,33 TL 18 Ayar Altın (TL/Gr): Alış 5.658,81 TL – Satış 5.659,50 TL

Alış 5.658,81 TL – Satış 5.659,50 TL 14 Ayar Altın (TL/Gr): Alış 4.396,80 TL – Satış 5.708,70 TL

BİLEZİK FİYATLARI: BİLEZİK KAÇ LİRA?

Altın yatırımında en çok tercih edilen ürünlerden biri olan bilezikte de fiyatlar yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Bilezik fiyatları, gram bazında hesaplanarak yatırımcılar tarafından karşılaştırılıyor.

Bilezik Gram Fiyatı Hesaplama Tablosu

Bilezik Ağırlığı Yaklaşık Satış Tutarı (TL) 5 gram 36.681 TL 10 gram 73.363 TL 20 gram 146.726 TL 30 gram 220.089 TL 50 gram 366.816 TL 100 gram 733.633 TL 250 gram 1.834.083 TL 500 gram 3.668.166 TL 1 kilo 7.336.333 TL

Bu hesaplamalarla birlikte bilezik gram fiyatı, bilezik altın gram fiyatı ve bilezik gramı aramaları yatırımcılar arasında öne çıkıyor.

GRAM ALTIN AĞIRLIK BAZLI HESAPLAMA TABLOSU

Farklı tutarlarda yatırım yapmak isteyenler için gram altın bazında güncel hesaplama tablosu da büyük önem taşıyor.

Gram Altın Yaklaşık Satış Tutarı (TL) 1 gram 7.752 TL 5 gram 38.763 TL 10 gram 77.527 TL 20 gram 155.055 TL 50 gram 387.637 TL 100 gram 775.274 TL 250 gram 1.938.185 TL 500 gram 3.876.370 TL 1 kilo 7.752.740 TL

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altındaki yükselişin arkasında birden fazla küresel etken bulunuyor. Fed’in faizleri sabit tutması sonrası dolar endeksinde zayıflama yaşanırken, jeopolitik riskler yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdi. Bu gelişmelerle birlikte altının ons fiyatı tarihi seviyelere yaklaştı.

Gram altın ne kadar bugün?

29 Ocak 2026 Perşembe günü gram altın satış fiyatı yaklaşık 7.752 TL seviyesindedir.

22 ayar bilezik kaç lira?

22 ayar bilezik gram satış fiyatı yaklaşık 7.336 TL olarak işlem görüyor.

Gram altın mı bilezik mi daha avantajlı?

Gram altın yatırım amaçlı, bilezik ise hem takı hem yatırım amaçlı tercih ediliyor. Seçim, yatırımcının beklentisine göre değişiyor.

29 Ocak 2026 Perşembe altın fiyatları, hem gram altın hem de bilezik tarafında tarihi seviyelere işaret ediyor. Fed politikaları, zayıf dolar ve küresel riskler sürdükçe altına olan ilginin devam etmesi bekleniyor. “Gram altın kaç lira” ve “bilezik fiyatları” sorularının en güncel yanıtları, piyasaların seyrini yakından takip edenler için büyük önem taşıyor.