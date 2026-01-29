Giriş / Abone Ol
Gram altın ne kadar bugün ve 29 Ocak 2026'da yükseliş devam edecek mi? 22 ayar bilezik kaç lira, bilezik gram fiyatı yatırım için avantajlı mı? Altının ons fiyatındaki artış gram altın ve bilezik fiyatlarını nasıl etkiliyor? 29 Ocak 2026 Perşembe gram altın güncel fiyatı haberimizde.

  • 29.01.2026 09:14
  • Giriş: 29.01.2026 09:14
  • Güncelleme: 29.01.2026 09:14
Gram altın kaç lira? 29 Ocak 2026 Perşembe gram altın ve bilezik fiyatları (GÜNCEL)
Foto: Depophotos

Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor. ABD Merkez Bankası Fed’in faizi sabit bırakmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları, zayıflayan dolar endeksi ve devam eden jeopolitik gerginlikler, altına olan güvenli liman talebini artırdı. Bu gelişmelerle birlikte altının ons fiyatı 5.600 dolar seviyesine yaklaşarak tarihi zirvesini gördü. Peki gram altın ne kadar bugün, bilezik kaç lira? İşte 29 Ocak 2026 Perşembe güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR BUGÜN? (29 OCAK 2026)

Yatırımcıların en çok takip ettiği göstergelerden biri olan gram altın, ons altındaki yükselişin de etkisiyle rekor seviyelerde işlem görüyor. Gram altın satış fiyatı sabah saatleri itibarıyla dikkat çekici seviyelere ulaştı.

  • Gram Altın (TL/Gr): Alış 7.751,79 TL – Satış 7.752,74 TL
  • Altın (ONS): 5.583 dolar

Bu rakamlarla birlikte “1 gram altın ne kadar” ve “gram altın grafik” aramaları da hız kazandı.

22 AYAR, 18 AYAR VE 14 AYAR ALTIN FİYATLARI

Takı ve bilezik yatırımını tercih edenler için ayar bazında altın fiyatları da yakından izleniyor. Özellikle Gram Altın ne kadar 22 ayar sorusu en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor.

  • 22 Ayar Bilezik: Alış 7.260,04 TL – Satış 7.336,33 TL
  • 18 Ayar Altın (TL/Gr): Alış 5.658,81 TL – Satış 5.659,50 TL
  • 14 Ayar Altın (TL/Gr): Alış 4.396,80 TL – Satış 5.708,70 TL

BİLEZİK FİYATLARI: BİLEZİK KAÇ LİRA?

Altın yatırımında en çok tercih edilen ürünlerden biri olan bilezikte de fiyatlar yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Bilezik fiyatları, gram bazında hesaplanarak yatırımcılar tarafından karşılaştırılıyor.

Bilezik Gram Fiyatı Hesaplama Tablosu

Bilezik AğırlığıYaklaşık Satış Tutarı (TL)
5 gram36.681 TL
10 gram73.363 TL
20 gram146.726 TL
30 gram220.089 TL
50 gram366.816 TL
100 gram733.633 TL
250 gram1.834.083 TL
500 gram3.668.166 TL
1 kilo7.336.333 TL

Bu hesaplamalarla birlikte bilezik gram fiyatı, bilezik altın gram fiyatı ve bilezik gramı aramaları yatırımcılar arasında öne çıkıyor.

GRAM ALTIN AĞIRLIK BAZLI HESAPLAMA TABLOSU

Farklı tutarlarda yatırım yapmak isteyenler için gram altın bazında güncel hesaplama tablosu da büyük önem taşıyor.

Gram AltınYaklaşık Satış Tutarı (TL)
1 gram7.752 TL
5 gram38.763 TL
10 gram77.527 TL
20 gram155.055 TL
50 gram387.637 TL
100 gram775.274 TL
250 gram1.938.185 TL
500 gram3.876.370 TL
1 kilo7.752.740 TL

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altındaki yükselişin arkasında birden fazla küresel etken bulunuyor. Fed’in faizleri sabit tutması sonrası dolar endeksinde zayıflama yaşanırken, jeopolitik riskler yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirdi. Bu gelişmelerle birlikte altının ons fiyatı tarihi seviyelere yaklaştı.

Gram altın ne kadar bugün?

29 Ocak 2026 Perşembe günü gram altın satış fiyatı yaklaşık 7.752 TL seviyesindedir.

22 ayar bilezik kaç lira?

22 ayar bilezik gram satış fiyatı yaklaşık 7.336 TL olarak işlem görüyor.

Gram altın mı bilezik mi daha avantajlı?

Gram altın yatırım amaçlı, bilezik ise hem takı hem yatırım amaçlı tercih ediliyor. Seçim, yatırımcının beklentisine göre değişiyor.

29 Ocak 2026 Perşembe altın fiyatları, hem gram altın hem de bilezik tarafında tarihi seviyelere işaret ediyor. Fed politikaları, zayıf dolar ve küresel riskler sürdükçe altına olan ilginin devam etmesi bekleniyor. “Gram altın kaç lira” ve “bilezik fiyatları” sorularının en güncel yanıtları, piyasaların seyrini yakından takip edenler için büyük önem taşıyor.

