Gram altın kaç lira? 30 Ocak 2026 Cuma gram altın ve bilezik fiyatları (GÜNCEL)

Dün rekor üstüne rekor kıran gram altın fiyatları, bugün gelen sert düzeltme hareketiyle dikkat çekici bir düşüş yaşadı. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle zirve seviyelere çıkan altın, piyasalardaki yön değişimi sonrası kısa sürede değer kaybetti. “Gram altın ne kadar bugün?”, “1 gram altın ne kadar?” ve “bilezik kaç lira?” soruları yatırımcıların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer aldı.

ALTIN FİYATLARINDA SERT DÜZELTME

Jeopolitik gerginliklerin sürmesi ve zayıflayan dolar endeksi nedeniyle dün rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, ABD Başkanı Trump’ın Fed başkanı adayını açıklayacağına yönelik haberler sonrası gelen düzeltme hareketiyle geri çekildi.

Dün 5.598 dolara kadar yükselen spot altın, bugün yüzde 8,6 oranında düşüşle 5.112 dolar seviyesine kadar geriledi. Altının ons fiyatı şu sıralar 5.214 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Uluslararası piyasalardaki bu hareketlilik yurt içi fiyatlara da yansıdı. 7.811 TL ile tarihi zirvesini gören gram altın, yüzde 8,5’lik geri çekilmeyle 7.146 TL seviyesine kadar geriledi. Gram altın şu sıralar 7.304 TL civarında seyrediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (30 OCAK 2026)

ALTIN (TL/GR): Alış 7.232,34 – Satış 7.235,95

Alış 7.232,34 – Satış 7.235,95 22 Ayar Bilezik: Alış 6.841,96 – Satış 6.977,77

Alış 6.841,96 – Satış 6.977,77 Altın (ONS): Alış 5.154,01 – Satış 5.156,07

Alış 5.154,01 – Satış 5.156,07 Altın ($/kg): Alış 165.431 – Satış 165.514

Alış 165.431 – Satış 165.514 Altın (Euro/kg): Alış 197.444 – Satış 197.543

Alış 197.444 – Satış 197.543 18 Ayar Altın: Alış 5.279,61 – Satış 5.282,24

Alış 5.279,61 – Satış 5.282,24 14 Ayar Altın: Alış 4.310,17 – Satış 5.664,07

GRAM ALTIN FİYAT TABLOSU

Miktar Tutar (TL) 1 Gram 7.235,95 5 Gram 36.179,75 10 Gram 72.359,50 20 Gram 144.719,00 50 Gram 361.797,50 100 Gram 723.595,00 250 Gram 1.808.987,50 500 Gram 3.617.975,00 1 Kilo 7.235.950,00

BİLEZİK GRAM FİYATLARI TABLOSU (22 AYAR)

Miktar Tutar (TL) 5 Gram 34.888,85 10 Gram 69.777,70 20 Gram 139.555,40 30 Gram 209.333,10 50 Gram 348.888,50 100 Gram 697.777,00 250 Gram 1.744.442,50 500 Gram 3.488.885,00 1 Kilo 6.977.770,00

Gram altın ne kadar bugün?

Gram altın satış fiyatı 7.235,95 TL seviyesinde işlem görüyor.

1 gram altın ne kadar?

1 gram altın 7.235,95 TL’den satılıyor.

Gram altın grafik neden düştü?

Fed beklentileri ve Trump’ın açıklamaları sonrası gelen düzeltme hareketi fiyatlarda geri çekilmeye yol açtı.

Bilezik kaç lira?

22 ayar bileziğin gram fiyatı 6.977,77 TL seviyesinde bulunuyor.

Bilezik gram fiyatı ne kadar?

Bilezik gram fiyatı, 22 ayar için 6.977,77 TL olarak hesaplanıyor.

Altın fiyatları, küresel gelişmelerin etkisiyle sert dalgalanmalar yaşamaya devam ediyor. Gram altın ve bilezik fiyatları yatırımcıların yakın takibinde olurken, önümüzdeki süreçte Fed kaynaklı açıklamaların piyasalar üzerindeki etkisi belirleyici olacak.