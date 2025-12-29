Gram Altın Kaç Lira? Bilezik Gramı Kaç Lira? 24, 22, 18 ve 14 Ayar Gram Altın Fiyatları (29 Aralık 2025 Güncel)

Altın fiyatları yatırımcıların ve birikim yapmak isteyenlerin en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. 29 Aralık 2025 Pazartesi günü gram altın, 24 ayar gram altın, 22 ayar bilezik, 18 ayar altın ve 14 ayar altın için en güncel rakamlar açıklandı. Aşağıda hem yatırım hem de takı amaçlı altın alacaklar için ayrıntılı tablolar, fiyat listeleri ve sık sorulan sorular yer alıyor.

GÜNCEL GRAM ALTIN FİYATLARI (29 ARALIK 2025)

24 Ayar Gram Altın: 6.218,47 TL (Saat 09:03)

6.218,47 TL (Saat 09:03) 22 Ayar Bilezik: 5.760,92 TL (Saat 09:02)

5.760,92 TL (Saat 09:02) 18 Ayar Altın TL/Gr: 4.539,48 TL (Saat 09:03)

4.539,48 TL (Saat 09:03) 14 Ayar Altın TL/Gr: 4.592,35 TL (Saat 09:03)

Altın fiyatları anlık olarak değişebildiği için rakamlar güncel piyasa verilerine göre düzenli takip edilmelidir.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

24 ayar gram altın fiyatı baz alınarak 1 gramdan 10 grama kadar, ardından 20 gram, 50 gram, 100 gram ve 1 kilo altın fiyatları şöyle:

Gram Fiyat (TL) 1 Gram 6.218,47 TL 2 Gram 12.436,94 TL 3 Gram 18.655,41 TL 4 Gram 24.873,88 TL 5 Gram 31.092,35 TL 6 Gram 37.310,82 TL 7 Gram 43.529,29 TL 8 Gram 49.747,76 TL 9 Gram 55.966,23 TL 10 Gram 62.184,70 TL 20 Gram 124.369,40 TL 50 Gram 310.923,50 TL 100 Gram 621.847,00 TL 1 Kilo Altın 6.218.470,00 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATLARI (29 ARALIK 2025)

Bilezik almak isteyenler için güncel 22 ayar bilezik fiyatları şöyle: