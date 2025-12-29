Gram Altın Kaç Lira? Bilezik Gramı Kaç Lira? 24, 22, 18 ve 14 Ayar Gram Altın Fiyatları (29 Aralık 2025 Güncel)
Gram altın bugün kaç lira oldu? 22 ayar bilezik ve farklı gram altın türlerinde son rakamlar ne durumda? 1 gramdan 1 kiloya kadar altın fiyatları nasıl değişiyor? Tüm yanıtları haberimizde bulabilirsiniz.
Altın fiyatları yatırımcıların ve birikim yapmak isteyenlerin en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. 29 Aralık 2025 Pazartesi günü gram altın, 24 ayar gram altın, 22 ayar bilezik, 18 ayar altın ve 14 ayar altın için en güncel rakamlar açıklandı. Aşağıda hem yatırım hem de takı amaçlı altın alacaklar için ayrıntılı tablolar, fiyat listeleri ve sık sorulan sorular yer alıyor.
GÜNCEL GRAM ALTIN FİYATLARI (29 ARALIK 2025)
- 24 Ayar Gram Altın: 6.218,47 TL (Saat 09:03)
- 22 Ayar Bilezik: 5.760,92 TL (Saat 09:02)
- 18 Ayar Altın TL/Gr: 4.539,48 TL (Saat 09:03)
- 14 Ayar Altın TL/Gr: 4.592,35 TL (Saat 09:03)
Altın fiyatları anlık olarak değişebildiği için rakamlar güncel piyasa verilerine göre düzenli takip edilmelidir.
GRAM ALTIN KAÇ TL?
24 ayar gram altın fiyatı baz alınarak 1 gramdan 10 grama kadar, ardından 20 gram, 50 gram, 100 gram ve 1 kilo altın fiyatları şöyle:
|Gram
|Fiyat (TL)
|1 Gram
|6.218,47 TL
|2 Gram
|12.436,94 TL
|3 Gram
|18.655,41 TL
|4 Gram
|24.873,88 TL
|5 Gram
|31.092,35 TL
|6 Gram
|37.310,82 TL
|7 Gram
|43.529,29 TL
|8 Gram
|49.747,76 TL
|9 Gram
|55.966,23 TL
|10 Gram
|62.184,70 TL
|20 Gram
|124.369,40 TL
|50 Gram
|310.923,50 TL
|100 Gram
|621.847,00 TL
|1 Kilo Altın
|6.218.470,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATLARI (29 ARALIK 2025)
Bilezik almak isteyenler için güncel 22 ayar bilezik fiyatları şöyle:
|Bilezik Gram
|Fiyat (TL)
|1 Gram Bilezik
|5.760,92 TL
|5 Gram Bilezik
|28.804,60 TL
|10 Gram Bilezik
|57.609,20 TL
|15 Gram Bilezik
|86.413,80 TL
|20 Gram Bilezik
|115.218,40 TL
|30 Gram Bilezik
|172.827,60 TL