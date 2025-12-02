Gram altın kaç lira? Bilezik kaç lira? 2 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Altın piyasasını yakından takip edenler için “gram altın ne kadar 2025”, “24 ayar gram altın fiyatı son dakika” ve “bilezik kaç lira?” soruları her zamanki gibi gündemde. Haberimizde, 2 Aralık 2025 sabah saatlerinde alınan verilerle gram altın, çeyrek altın, ons altın, 22 ayar bilezik ve ajda bilezik fiyatlarını tablo ve örnek hesaplamalarla detaylı şekilde bulabilirsiniz.

2 ARALIK 2025 ANLIK ALTIN FİYATLARI (TL/GR VE ONS)

Veriler, 2 Aralık 2025 tarihinde sabah 09:01–09:02 saatleri civarında görüntülenmiş fiyatları yansıtmaktadır.

Gram altın fiyatı 2025 – 24 ayar gram altın ne kadar?

Altın (TL/GR) (24 ayar gram altın) -0,21%

(24 ayar gram altın) Alış: 5.768,56 TL

5.768,56 TL Satış: 5.769,33 TL

Buna göre 2 Aralık 2025 itibarıyla, “gram altın kaç lira?” sorusuna yaklaşık 5.769 TL cevabı verilebilir (satış fiyatı esas alınarak).

Çeyrek altın fiyatı – Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek Altın -0,24%

Alış: 9.446,00 TL

9.446,00 TL Satış: 9.554,00 TL

Bu verilere göre çeyrek altın satış fiyatı 2 Aralık 2025 sabahı yaklaşık 9.554 TL seviyesindedir.

Ons altın fiyatı – Altın (ONS) ne kadar?

Altın (ONS) -0,33%

Alış: 4.222,85 $

4.222,85 $ Satış: 4.223,42 $

Ons altın tarafında ise, 2 Aralık 2025 itibarıyla 4.223 dolar civarında bir satış fiyatı görülmektedir. Bu veri, küresel altın fiyatlarının seyrini takip edenler için önemlidir.

Diğer altın türleri – 22 ayar, 18 ayar, 14 ayar

22 Ayar Bilezik (TL/GR): Alış 5.276,65 TL – Satış 5.339,11 TL – Değişim -0,21% (09:01)

Alış 5.276,65 TL – Satış 5.339,11 TL – Değişim -0,21% (09:01) Altın ($/kg): Alış 135.151,00 $ – Satış 135.169,00 $ – Değişim -0,29% (09:02)

Alış 135.151,00 $ – Satış 135.169,00 $ – Değişim -0,29% (09:02) 22 Ayar Altın TL/Gr: Alış 5.271,03 TL – Satış 5.531,21 TL – Değişim -0,25% (09:01)

Alış 5.271,03 TL – Satış 5.531,21 TL – Değişim -0,25% (09:01) 18 Ayar Altın TL/Gr: Alış 4.211,05 TL – Satış 4.211,61 TL – Değişim -0,21% (09:02)

Alış 4.211,05 TL – Satış 4.211,61 TL – Değişim -0,21% (09:02) 14 Ayar Altın TL/Gr: Alış 3.184,94 TL – Satış 4.298,20 TL – Değişim -0,22% (09:01)

Özellikle 22 ayar gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları, takı ve bilezik almayı düşünenler için yol gösterici olmaktadır.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA? 1 GRAMDAN 1 KİLOYA KADAR ÖRNEK HESAPLAMALAR

Aşağıdaki tabloda, 2 Aralık 2025 tarihli 24 ayar gram altın satış fiyatı (5.769,33 TL) esas alınarak çeşitli gramajlar için yaklaşık tutarlar hesaplanmıştır. Hesaplamalarda küsuratlar yuvarlanmıştır.

Gramaj Hesaplama (yaklaşık) Tahmini Tutar (TL) 1 gram altın kaç lira? 1 x 5.769,33 ≈ 5.769 TL 5 gram altın kaç lira? 5 x 5.769,33 ≈ 28.847 TL 10 gram altın kaç lira? 10 x 5.769,33 ≈ 57.693 TL 15 gram altın kaç lira? 15 x 5.769,33 ≈ 86.540 TL 20 gram altın kaç lira? 20 x 5.769,33 ≈ 115.387 TL 25 gram altın kaç lira? 25 x 5.769,33 ≈ 144.233 TL 30 gram altın kaç lira? 30 x 5.769,33 ≈ 173.080 TL 35 gram altın kaç lira? 35 x 5.769,33 ≈ 201.927 TL 40 gram altın kaç lira? 40 x 5.769,33 ≈ 230.773 TL 50 gram altın kaç lira? 50 x 5.769,33 ≈ 288.466 TL 100 gram altın kaç lira? 100 x 5.769,33 ≈ 576.933 TL 1 kilo gram altın kaç lira? (1.000 gr) 1.000 x 5.769,33 ≈ 5.769.330 TL

Bu tablo, “10 gram altın ne kadar”, “20 gram altın ne kadar”, “50 gram altın kaç lira” gibi sorulara hızlıca yanıt bulmak isteyenler için pratik bir rehber niteliği taşımaktadır.

22 AYAR BİLEZİK KAÇ LİRA? GÜNCEL BİLEZİK FİYAT TABLOSU

Takı amaçlı en çok tercih edilen ürünlerden biri olan 22 ayar bilezik için 2 Aralık 2025 sabahı görülen satış fiyatı 5.339,11 TL/gram olarak alınmıştır. Aşağıdaki tabloda, “1 gram bilezik kaç lira?” sorusundan başlayarak farklı gramajlara göre yaklaşık tutarlar listelenmektedir.

Bilezik Gramajı Hesaplama (yaklaşık) Tahmini Tutar (TL) 1 gram bilezik kaç lira? 1 x 5.339,11 ≈ 5.339 TL 5 gram bilezik kaç lira? 5 x 5.339,11 ≈ 26.696 TL 10 gram bilezik kaç lira? 10 x 5.339,11 ≈ 53.391 TL 15 gram bilezik kaç lira? 15 x 5.339,11 ≈ 80.087 TL 20 gram bilezik kaç lira? 20 x 5.339,11 ≈ 106.782 TL 25 gram bilezik kaç lira? 25 x 5.339,11 ≈ 133.478 TL 30 gram bilezik kaç lira? 30 x 5.339,11 ≈ 160.173 TL 35 gram bilezik kaç lira? 35 x 5.339,11 ≈ 186.869 TL 50 gram bilezik kaç lira? 50 x 5.339,11 ≈ 266.956 TL

Tablodaki rakamlar, 22 ayar gram altın ve bilezik fiyatlarını referans alarak yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek alış–satış fiyatları kuyumcuya, işçilik oranına ve alışveriş yapılan noktaya göre değişebilir.

AJDA BİLEZİK NEDİR, NE KADAR? (AJDA BİLEZİK FİYATI 2025)

Son dönemde popülerleşen modellerden biri de ajda bilezik olarak bilinen, kendine özgü tasarıma sahip 22 ayar bileziklerdir. Verilere göre:

Ajda bilezik gram fiyatı: Yaklaşık 6.200 TL

Yaklaşık 6.200 TL 10 gram ajda bilezik ne kadar? Yaklaşık 62.000 – 62.500 TL aralığında

Yaklaşık 62.000 – 62.500 TL aralığında 20 gram ajda bilezik ne kadar? Yaklaşık 124.000 – 125.000 TL aralığında

Yaklaşık 124.000 – 125.000 TL aralığında 30 gram ajda bilezik ne kadar? Yaklaşık 185.000 – 186.000 TL aralığında

Bu rakamlar, ajda bileziklerde işçilik ve model farkı nedeniyle klasik düz bilezik fiyatlarının üzerinde olabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla, “ajda bilezik ne kadar?” sorusunun cevabı, hem gramaj hem de tasarım detaylarına göre değişiklik gösterebilir.

GRAM ALTIN KAPALI ÇARŞI VE SERBEST PİYASA FARKI

Sık aranan sorgulardan biri de “gram altın Kapalı Çarşı” ifadesidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, ekranlarda görülen fiyatların referans niteliğinde olmasıdır. Kapalı Çarşı’da veya farklı bir kuyumcuda, alış–satış makası ve işçilik farkı nedeniyle fiyatlarda birkaç on lira oynama görülebilir. Yine de 2 Aralık 2025 için 24 ayar gram altın satış fiyatı 5.769,33 TL seviyesi, güncel tabloyu özetlemektedir.

Gram altın ne kadar 2025?

2 Aralık 2025 sabah verilerine göre gram altın (24 ayar) satış fiyatı 5.769,33 TL civarındadır. Yani “gram altın ne kadar 2025?” sorusuna yaklaşık 5.769 TL cevabı verilebilir.

Gram altın kaç lira?

Güncel rakama göre 1 gram 24 ayar altın yaklaşık 5.769 TL’dir. Farklı gramajlar için yukarıdaki tabloda 5 gram, 10 gram, 20 gram, 30 gram, 40 gram, 50 gram ve 100 gram altın tutarları hesaplanmıştır.

5 gram altın kaç lira?

24 ayar gram altın satış fiyatı 5.769,33 TL kabul edildiğinde 5 gram altın yaklaşık 28.847 TL etmektedir.

10 gram altın ne kadar?

“10 gram altın ne kadar?” sorusu için aynı hesapla 10 x 5.769,33 TL ≈ 57.693 TL sonucu elde edilir.

20 gram altın kaç lira?

20 gram 24 ayar altın için yaklaşık hesap 20 x 5.769,33 TL ≈ 115.387 TL şeklindedir.

30 gram altın kaç lira?

30 gram altın, 2 Aralık 2025 fiyatıyla yaklaşık 173.080 TL seviyesindedir.

40 gram altın kaç lira?

40 gram altın için 40 x 5.769,33 TL ≈ 230.773 TL olarak hesaplanabilir.

50 gram altın kaç lira?

50 gram altın yaklaşık olarak 288.466 TL tutmaktadır.

100 gram altın kaç lira?

100 gram altın, 2 Aralık 2025 gram altın satış fiyatıyla yaklaşık 576.933 TL değerindedir.

1 kilo gram altın kaç lira?

1 kilo gram altın (1.000 gram), 5.769,33 TL’lik gram altın satış fiyatı üzerinden hesaplandığında yaklaşık 5.769.330 TL etmektedir.

22 ayar gram altın ve bilezik fiyatı ne kadar?

22 ayar altın için gram bazında satış fiyatı 5.339,11 TL seviyesindedir. Bu nedenle “1 gram bilezik kaç lira?” sorusunun cevabı yaklaşık 5.339 TL olarak verilebilir. 5 gram, 10 gram, 15 gram, 20 gram, 30 gram, 35 gram ve 50 gram bilezik fiyatları detaylı biçimde yukarıdaki tabloda listelenmiştir.

10 gram ajda bilezik ne kadar?

Ajda bilezik için verilen bilgilere göre 10 gram ajda bilezik fiyatı yaklaşık 62.000 – 62.500 TL aralığındadır. Ajda bileziklerde tasarım ve işçilik payı yüksek olduğu için klasik 22 ayar bileziklere göre fiyatlar daha yukarıda seyredebilmektedir.

Ajda bilezik ne kadar?

Genel olarak ajda bilezik gram fiyatı yaklaşık 6.200 TL civarındadır. Bu nedenle gramaj arttıkça toplam fiyat da geniş bir aralıkta yükselir. Örneğin: 20 gram ajda bilezik için 124.000 – 125.000 TL, 30 gram ajda bilezik için ise 185.000 – 186.000 TL bandı telaffuz edilmektedir.

Gram altın fiyatı 2025 yılında nasıl takip edilir?

“gram altın fiyatı 2025” ve “gram altın ne kadar 2025” gibi sorgularla güncel altın fiyatları anlık olarak takip edilebilir. Bununla birlikte, fiyatlar gün içinde sık sık değiştiği için alım–satım kararı öncesinde mutlaka anlık kurlara bakmakta fayda vardır.

1 gram gümüş fiyatı nedir?

Bu içerikte odağımız gram altın, çeyrek altın ve bilezik fiyatları olduğundan 1 gram gümüş için net bir fiyat bilgisi verilmemiştir. Gümüş almak isteyenlerin güncel piyasa verilerine ve anlık gümüş kurlarına ayrıca bakması gerekir.

SONUÇ: 2 ARALIK 2025 ALTIN FİYATLARINDA ÖNE ÇIKANLAR

Özetle, 2 Aralık 2025 itibarıyla:

Gram altın (24 ayar) satış fiyatı yaklaşık 5.769 TL

satış fiyatı yaklaşık Çeyrek altın satış fiyatı yaklaşık 9.554 TL

satış fiyatı yaklaşık 22 ayar bilezik satış fiyatı gram başına yaklaşık 5.339 TL

satış fiyatı gram başına yaklaşık Ajda bilezik gram fiyatı yaklaşık 6.200 TL

yaklaşık 1 kilo gram altın ise yaklaşık 5,77 milyon TL seviyesindedir.

“gram altın kaç lira”, “bilezik kaç lira” veya “ajda bilezik ne kadar” gibi soruların yanıtları gün içinde değişebildiği için, burada sunulan rakamların 2 Aralık 2025 sabahına ait yaklaşık değerler olduğu unutulmamalıdır. Yatırım ve alım–satım kararlarında her zaman güncel fiyatları kontrol etmek, piyasa koşullarını ve alış–satış makasını dikkate almak gerekir.