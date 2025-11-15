Gram Altın Kaç TL? 15 Kasım 2025 Güncel Gram Altın Fiyatları

Altın piyasasında hareketli bir gün yaşanıyor. Yatırımcılar özellikle gram altın fiyatı üzerindeki ani değişimleri yakından takip ederken, 15 Kasım 2025 tarihli güncel rakamlar dikkat çekiyor. “Gram altın kaç TL?”, “Altın düşer mi?” ve “Altın fiyatları ne olur?” soruları Google’da en çok aranan konular arasında yer alıyor. İşte günün fiyatları, detaylı analizler ve uzman yorumlarıyla birlikte kapsamlı altın rehberi.

15 KASIM 2025 GRAM ALTIN FİYATI

Günün kapanışına doğru gram altında düşüş eğilimi dikkat çekti. En güncel fiyatlar şöyledir:

Altın Türü Güncel Fiyat Önceki Fiyat Değişim Son Güncelleme Gram Altın (TL/Gr) 5.550,65 TL 5.551,47 TL -1,86% 23:59 22 Ayar Altın (TL/Gr) 5.234,52 TL 5.477,11 TL -1,86% 15:12

Hem gram altında hem de 22 ayar altın grubunda %1,86 oranında düşüş dikkat çekiyor. Bu düşüş, dolar kurundaki gevşeme ve ons altındaki baskılanmanın birleşik etkisiyle ortaya çıktı.

GRAM ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Altında yaşanan düşüşün arkasında birkaç önemli neden bulunuyor:

1. Dolar/TL Kurunda Geri Çekilme

Gram altının temel belirleyicilerinden biri olan dolar kuru, gün içinde aşağı yönlü hareketlenerek gram altının fiyatına doğrudan etki etti.

2. Ons Altında Satış Baskısı

Uluslararası piyasalarda ons altın üzerinde kısa vadeli satış baskısı oluştu. Bu durum iç piyasada gram altın fiyatının düşmesine yol açtı.

3. Küresel Risk Algısında Zayıflama

Jeopolitik tansiyonun kısmen düşmesi ve yatırımcıların risk iştahının artması, güvenli liman talebinde azalmaya neden oldu.

ALTIN YATIRIMCILARI İÇİN GÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ

Kısa vadeli düşüşler, uzun vadeli yatırımcılar için fırsat oluşturabilir.

Piyasa değişken olduğu için anlık takip büyük önem taşır.

Gram altın ve 22 ayar fiyatları arasındaki makas stabil seyrini sürdürüyor.

Gram altın bugün kaç TL?

15 Kasım 2025 itibarıyla gram altın 5.550,65 TL seviyesindedir.

Gram altın düşmeye devam eder mi?

Dolar kurundaki eğilim ve ons altının küresel seyri belirleyici olacaktır. Kısa vadede dalgalanma devam edebilir.

Şu an altın almak mantıklı mı?

Uzmanlar geri çekilmelerin alım fırsatı olabileceğini belirtiyor ancak karar verirken kur ve global veriler birlikte izlenmeli.

22 ayar gram altın ne kadar?

22 ayar altın gram fiyatı şu anda 5.234,52 TL olarak işlem görüyor.

15 Kasım 2025 gram altın fiyatları, düşüşün ön planda olduğu bir günü geride bıraktı. Küresel piyasalarda risk algısının yönü, dolar kuru ve ons altındaki hareket, önümüzdeki günlerde gram altının seyrini belirlemeye devam edecek. Yatırımcıların hızlı değişen piyasa verilerini yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.