Gram Altın Kaç TL? 17 Kasım 2025 Güncel Gram Altın Fiyatları

Altın fiyatları yeni haftaya hareketli bir başlangıç yaptı. Ekonomik veriler, küresel piyasa gelişmeleri ve ons altındaki dalgalanmalar, 17 Kasım 2025 gram altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor. Saat 08.10 itibarıyla gram altın ne kadar? Yatırımcıların en çok araştırdığı bu sorunun cevabını, güncel alış–satış fiyatlarıyla birlikte ayrıntılı olarak derledik.

17 KASIM 2025 GÜNCEL GRAM ALTIN FİYATLARI

Aşağıdaki tabloda gram altın ile birlikte 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altının güncel fiyatları yer alıyor. Veriler tamamen güncel olup saat 08.10 itibarıyla geçerlidir.

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Gram Altın 5.545,57 5.546,88 -%0,23 14 Ayar Altın 3.280,12 3.386,33 -%0,14 18 Ayar Altın 4.200,85 4.341,45 -%0,14 22 Ayar Altın 5.018,8500 5.380,59 -%0,25

GRAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın güne hafif bir düşüşle başlarken alış fiyatı 5.545,57 TL, satış fiyatı ise 5.546,88 TL seviyesinde seyrediyor. Yüzde -%0,23 oranındaki geri çekilme, piyasadaki kar realizasyonları ve uluslararası altın fiyatlarındaki zayıflamayla ilişkilendiriliyor.

Özellikle küresel piyasalardaki dalgalı seyir, yatırımcıların güvenli liman talebini zaman zaman artırıyor. Bu nedenle gram altın fiyatlarının gün içi hareketliliği yakından takip edilmelidir.

AYARLARINA GÖRE ALTIN FİYATLARI

14 Ayar Altın

Uygun fiyatlı altın tercih edenlerin takip ettiği 14 ayar altın, 3.280,12 TL alış ve 3.386,33 TL satış rakamlarıyla işlem görüyor. Değişim oranı -%0,14 seviyesinde.

18 Ayar Altın

Özellikle takı ve özel tasarım ürünlerde sık kullanılan 18 ayar altın ise 4.200,85 TL alış ve 4.341,45 TL satış fiyatıyla güne yatay–negatif başlamış durumda.

22 Ayar Altın

Hem yatırım hem takı tarafında güçlü talep gören 22 ayar altın, alışta 5.018,8500 TL ve satışta 5.380,5910 TL seviyesinde. Günlük değişim oranı ise -%0,25 ile düşüş yönünde.

Şu anda gram altın kaç TL?

Saat 08.10 itibarıyla gram altının alış fiyatı 5.545,57 TL, satış fiyatı ise 5.546,88 TL’dir.

Bugün altın fiyatları yükseldi mi düştü mü?

Verilere göre gram altın -%0,23 oranında düşüş göstermiştir. Diğer ayar altın türlerinde de negatif yönlü hareket görülmektedir.

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

22 ayar altının alış fiyatı 5.018,85 TL, satış fiyatı ise 5.380,59 TL olarak güncellenmiştir.

14 ayar altın bugün kaç TL?

14 ayar altın alışta 3.280,12 TL, satışta 3.386,33 TL seviyesindedir.

Altın fiyatları gün içinde değişir mi?

Evet. Altın fiyatları ons altın, döviz kuru, küresel enflasyon verileri ve jeopolitik risklere bağlı olarak gün içinde anlık değişiklik gösterebilir.

GRAM ALTIN GÜNCELLEMESİ YAKINDAN TAKİP EDİLMELİ

17 Kasım 2025 itibarıyla gram altın fiyatları hafif düşüş eğilimiyle güne başladı. Ancak altın piyasası her zaman olduğu gibi hızlı hareketlere açık olduğundan yatırımcıların gün içi fiyatlamaları yakından izlemesi önem taşıyor. Hem güvenli liman arayışı hem de küresel ekonomik veriler, altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam ediyor.