Gram altın kritik haftanın ilk gününde sert düştü

Altının gram fiyatı, yeni haftaya 2 bin 721 liradan başladı.

Saat 9.30 itibarıyla çeyrek altın 4 bşn 569, Cumhuriyet altını ise 18 bin 207 liradan işlem görüyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı ise yeni haftaya 2 bin 498 dolar seviyesinden başladı.

ABD'NİN ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR

Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başlarken, yatırımcılar, Fed'in muhtemel faiz indiriminin büyüklüğüne yönelik ipuçları için bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerini bekliyor.

Yatırımcılar, ABD'de cuma günü yayınlanan tarım dışı istihdam verisinin ardından Fed'in faizleri gelecek hafta 25 baz puan mı yoksa 50 baz puan mı indireceğini kestirmeye çalışıyorlar.



Fed faiz vadeli kontratları gerilerken 50 baz puan faiz indirimine yüzde 33 olasılık veriliyor.