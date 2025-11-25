Gram Altın Ne Kadar? 25 Kasım 2025 Salı 22 Ayar Bilezik ve Güncel Gram Altın Fiyatları

Gram altın, 22 ayar bilezik ve ons altın fiyatları dakikalar içinde değişebiliyor. Yatırım yapmadan önce “Gram altın bugün kaç lira?”, “22 ayar bilezik ne kadar?” ya da “Altın fiyatları yükseldi mi?” gibi sorulara net ve rakamsal cevaplar arıyorsanız, aşağıdaki tablo ve açıklamalar size hızlı bir rehber sunar.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI - 25 KASIM 2025 SALI

Aşağıdaki tabloda gram bazında altın fiyatları, ons altın ve kilogram altın ($/kg) için alış, satış, günlük değişim oranı ve son güncelleme saati birlikte verilmiştir. Tablodaki tüm veriler doğrudan sağlanan güncel fiyatlar esas alınarak düzenlenmiştir.

Ürün Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Son Güncelleme Saati Altın (TL/Gr) - 24 Ayar Gram Altın 5.658,00 5.658,79 0,39% 08:46 22 Ayar Bilezik (TL/Gr) 5.308,21 5.350,09 0,47% 08:45 Altın (ONS) 4.148,18 4.148,78 0,39% 09:01 Altın ($/kg) 132.634,00 132.653,00 0,33% 08:46 18 Ayar Altın (TL/Gr) 4.130,34 4.130,92 0,39% 08:46 14 Ayar Altın (TL/Gr) 3.204,97 4.309,19 0,34% 08:46

GRAM ALTIN (24 AYAR) VE FARKLI AYARLARDA ALTIN FİYATLARI

Gram altın, yani 24 ayar altın, hem tasarruf hem de kısa vadeli al-sat işlemleri için en çok takip edilen üründür. Yukarıdaki tabloya göre 24 ayar gram altının satış fiyatı 5.658,79 TL seviyesindedir.

22 ayar bilezik ise hem yatırım hem de takı amaçlı alımlarda tercih edilir. 22 ayar bilezik gram satış fiyatı tabloda 5.350,09 TL olarak görülmektedir. 18 ve 14 ayar altınlar, daha düşük ayar nedeniyle içerisindeki saf altın oranı azaldıkça, gram fiyatı da buna paralel olarak değişmektedir.

Ons Altın ve Altın ($/kg) Ne Anlama Geliyor?

Uluslararası piyasalarda altın genellikle ons cinsinden fiyatlanır. Ons altının TL karşılığı, döviz kuru ve ons fiyatı birlikte takip edilerek hesaplanır. Verilere göre ons altının satış fiyatı 4.148,78 TL civarındadır.

Altın ($/kg) verisi ise bir kilogram altının dolar cinsinden değerini gösterir. Sağlanan verilere göre kilogram altının satış fiyatı 132.653,00 seviyesindedir. Bu veri, özellikle büyük miktarlarda altın alım-satımı yapan yatırımcılar için önemli bir referans noktasıdır.

1 GRAMDAN 10 GRAMA KADAR GRAM ALTIN FİYATLARI (22 VE 24 AYAR)

Aşağıdaki tabloda, verilen gram altın fiyatları baz alınarak 1 gramdan 10 grama kadar hem 22 ayar bilezik hem de 24 ayar gram altın için yaklaşık toplam tutarlar listelenmiştir. Hesaplamalarda:

24 ayar gram altın satış fiyatı: 5.658,79 TL

22 ayar bilezik gram satış fiyatı: 5.350,09 TL

Gram Miktarı 22 Ayar Bilezik Toplam Fiyatı (TL) 24 Ayar Gram Altın Toplam Fiyatı (TL) 1 Gram 5.350,09 5.658,79 2 Gram 10.700,18 11.317,58 3 Gram 16.050,27 16.976,37 4 Gram 21.400,36 22.635,16 5 Gram 26.750,45 28.293,95 6 Gram 32.100,54 33.952,74 7 Gram 37.450,63 39.611,53 8 Gram 42.800,72 45.270,32 9 Gram 48.150,81 50.929,11 10 Gram 53.500,90 56.587,90

ALTIN FİYATLARIYLA İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Altın fiyatlarını takip ederken yalnızca gram fiyatına değil, aynı zamanda alış-satış makasına, yani alış ve satış fiyatı arasındaki farka da bakmak gerekir. Bu fark ne kadar düşükse, yatırımcının maliyeti o kadar azalır.

Ayrıca altının ayar oranı (24 ayar, 22 ayar, 18 ayar, 14 ayar gibi) ne kadar saf altın içerdiğini belirler. 24 ayar altın saf altına en yakın formu ifade ederken, 22 ayar bilezik hem dayanıklılığı hem de yüksek altın oranı nedeniyle özellikle kuyumculukta öne çıkar.

Ons altın ve kilogram altın ($/kg) verileri ise küresel ve büyük ölçekli işlemler için yol göstericidir. Küçük yatırımcı daha çok gram ve bilezik fiyatlarını izlerken, kurumsal ve büyük yatırımcılar ons ve kilogram bazlı fiyatları ön planda tutar.

Gram altın bugün kaç lira?

Sağlanan verilere göre 24 ayar gram altının satış fiyatı 5.658,79 TL seviyesindedir. Alış fiyatı ise 5.658,00 TL olarak görülmektedir.

1 gram 22 ayar bilezik kaç TL?

Verilere göre 1 gram 22 ayar bileziğin satış fiyatı 5.350,09 TL, alış fiyatı ise 5.308,21 TL olarak listelenmiştir.

Ons altın kaç TL?

Sağlanan bilgiye göre ons altının satış fiyatı 4.148,78 TL, alış fiyatı ise 4.148,18 TL düzeyindedir.

18 ayar ve 14 ayar altın fiyatları nedir?

18 ayar altının gram alış fiyatı 4.130,34 TL, satış fiyatı ise 4.130,92 TL’dir. 14 ayar altının gram alış fiyatı 3.204,97 TL, satış fiyatı ise 4.309,19 TL olarak verilmiştir.

Altın fiyatları neden sürekli değişiyor?

Altın fiyatları; döviz kurları, küresel piyasalardaki ons altın hareketleri, jeopolitik gelişmeler ve piyasa talebi gibi birçok faktörün etkisiyle gün içerisinde dahi değişiklik gösterebilir. Bu nedenle yatırım kararı almadan önce güncel verilere bakmak önemlidir.

Gram altın mı, 22 ayar bilezik mi tercih edilmeli?

Gram altın genellikle yatırım amaçlı, 22 ayar bilezik ise hem yatırım hem de takı kullanımına uygun bir seçenektir. Tercih yaparken alım-satım farkı, kullanım amacınız (takı mı, yatırım mı) ve nakde çevrim kolaylığı gibi kriterleri birlikte değerlendirmeniz faydalı olacaktır.

Gram altın, 22 ayar bilezik, ons altın ve kilogram altın ($/kg) verileri; altın yatırımı yapan herkes için temel referans noktalarıdır. Yukarıdaki tablolar, 1 gramdan 10 grama kadar gram altın hesapları ile birlikte farklı ayarlardaki altın türlerini net bir şekilde karşılaştırma imkânı sunar. Yatırım kararı verirken, güncel fiyatları, alış-satış farklarını ve altının ayarını birlikte değerlendirerek daha bilinçli ve uzun vadede daha dengeli bir strateji oluşturabilirsiniz.