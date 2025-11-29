GRAM ALTIN NE KADAR? 29 Kasım 2025 Cumartesi 22 Ayar ve 24 Ayar Güncel Fiyatlar

Altın fiyatları hem yatırımcılar hem de düğün, nişan gibi özel günler için alışveriş yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Gram Altın ne kadar bugün?, 1 gram 22 ayar fiyatı ne kadar? ve Yarım Gram Altın kaç TL? soruları en sık aranan konular arasında yer alıyor. İ

29 Kasım 2025 Cumartesi gününe ait güncel gram altın fiyatları şöyle:

GÜNCEL GRAM, 22 AYAR, 18 AYAR VE 14 AYAR ALTIN FİYATLARI

Altın Cinsi Alış Satış Değişim Oranı Gram (24 Ayar) 5.760,93 TL 5.771,23 TL %1,67 14 Ayar 3.322,30 TL 3.432,58 TL %1,18 18 Ayar 4.254,87 TL 4.400,75 TL %1,18 22 Ayar 5.213,8060 TL 5.598,2680 TL %1,67

Yarım Gram Altın ise piyasa koşullarına göre değişmekle birlikte 3200-3500TL arasında satılıyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL OLDU? (KUYUMCU SATIŞ FİYATLARIYLA)

Gram altın satış fiyatı bugün 5.771,23 TL olarak işlem görüyor. Bu fiyat, kuyumcularda ufak makas farklarıyla birlikte benzer seviyelerde yer alıyor. Peki, 1 gram altın kaç TL oldu? İşte cevabı: 1 gram 24 ayar gram altın satış fiyatı 5.771,23 TL.

1 GRAM 22 AYAR ALTIN NE KADAR?

1 gram 22 ayar altın fiyatı bugün satışta yaklaşık 5.598,2680 TL seviyesindedir. Bu fiyat, 24 ayar altına göre biraz daha düşük olup ziynet amaçlı alışverişlerde sıkça tercih edilir.

GRAM ALTIN HESAPLAMA: ÇOK SORULAN GRAM ALTIN FİYATLARI

En çok merak edilen gram altın hesaplamalarına göre bugünkü yaklaşık satış fiyatları şöyle:

5 gram altın kaç lira? → 5 x 5.771,23 = 28.856 TL

10 gram altın kaç lira? → 57.712 TL

20 gram altın kaç lira? → 115.424 TL

30 gram altın kaç lira? → 173.136 TL

50 gram altın kaç lira? → 288.560 TL

100 gram altın kaç lira? → 577.123 TL

1 kilo (1000 gram) gram altın kaç lira? → 5.771.230 TL

ALTIN FİYATLARINI NE ETKİLİYOR?

Altın fiyatları; küresel piyasalarda ons altın değerinin değişimi, dolar kuru, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının faiz kararlarına bağlı olarak yükselip düşebiliyor. Bu nedenle Gram Altın ne kadar sorusunun cevabı günlük olarak değişebiliyor.

GRAM ALTIN KUYUMCU ALIŞ VE SATIŞ ARASINDAKİ FARK

Kuyumcularda gram altın alış fiyatı ile satış fiyatı arasında makas farkı bulunur. Bugün gram altın alış fiyatı yaklaşık 5.760,93 TL iken, kuyumcu satış fiyatı 5.771,23 TL civarındadır. Yatırımcılar için alış-satış arasındaki fark önemli bir kriterdir.

Gram Altın ne kadar bugün?

Gram altın satış fiyatı 5.771,23 TL’dir.

1 gram 22 ayar altın ne kadar?

1 gram 22 ayar altının bugünkü satış fiyatı yaklaşık 5.598,2680 TL’dir.

Yarım Gram Altın ne kadar?

Yarım Gram Altın fiyatı 3200-3500 TL arasında değişmektedir.

Gram altın kuyumcu alış fiyatı ne kadar?

Gram altın kuyumcu alış fiyatı yaklaşık 5.760,93 TL’dir.

1 gram altın ne kadar kuyumcu eder?

1 gram altın kuyumcularda 5.770 TL civarında satılmaktadır.

Gram altın hesaplama nasıl yapılır?

Satış fiyatı ile gram miktarı çarpılır. Örneğin 10 gram altın için 10 x 5.771,23 = 57.712 TL.

5 gram altın kaç lira?

5 gram altın yaklaşık 28.856 TL’dir.

1 kilo gram altın kaç lira?

1 kilo altın yaklaşık 5.771.230 TL’dir.

Altın hem güvenli bir liman, hem de uzun vadeli kazanç sağlayan güçlü bir yatırım aracıdır. Altın fiyatlarını düzenli takip etmek, özellikle gram altın, 22 ayar ve yarım gram altın gibi ürünlerde doğru zamanda alım-satım yapmak için büyük önem taşır. Bugünkü verilere göre gram altının yükselen trendi yatırımcıların dikkatini çekiyor. Güncel altın fiyatlarını takip ederek bilinçli yatırım yapabilirsiniz.