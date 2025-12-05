Gram Altın Ne Kadar? | 5 Aralık 2025 Güncel Altın Fiyatları

Altın fiyatları yeni güne hareketli bir başlangıç yaptı. Gram altın, çeyrek altın ve bilezik fiyatları yatırımcıların en çok merak ettiği başlıkların başında gelirken, özellikle “Gram altın ne kadar?”, “22 ayar bilezik kaç TL?” ve “Çeyrek altın bugün kaç lira?” gibi sorular sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde aranıyor. İşte 5 Aralık 2025 Cuma sabahının güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (5 ARALIK 2025)

Gram Altın (24 Ayar)

Alış: 5.768,69 TL — Satış: 5.769,47 TL

%0,29 yükselişle güne başladı.

Çeyrek Altın

Alış: 9.498,00 TL — Satış: 9.579,00 TL

%0,05 artış gösterdi.

Altın (ONS)

Alış: 4.219,57 $ — Satış: 4.220,14 $

%0,24 yukarı yönlü hareket ediyor.

22 AYAR VE DİĞER ALTIN TÜRLERİNDE SON DURUM

22 Ayar Bilezik

Alış: 5.316,22 TL — Satış: 5.345,39 TL

%0,32 yükseldi.

22 Ayar Altın (Gram)

Alış: 5.300,42 TL — Satış: 5.545,99 TL

%0,04 artış kaydedildi.

18 Ayar Altın (Gram)

Alış: 4.211,14 TL — Satış: 4.211,71 TL

%0,29 yükseldi.

14 Ayar Altın (Gram)

Alış: 3.203,03 TL — Satış: 4.308,31 TL

%0,04 artış gösterdi.

GRAM ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Gram altın fiyatları, ons altının küresel piyasalardaki hareketi ve dolar/TL kuru ile doğrudan ilişkilidir. Ons fiyatının 4.219 dolar seviyesine yükselmesi ve kurdaki sınırlı artış, gram altının iç piyasada değer kazanmasına katkı sağladı. Yatırımcılar özellikle yıl sonu yaklaşırken güvenli liman talebi nedeniyle altına yönelmeyi sürdürüyor.

GRAM ALTIN HESAPLAMA

Miktar Fiyat 1 Gram Altın 5.769 TL 2 Gram Altın 11.538 TL 5 Gram Altın 28.845 TL 10 Gram Altın 57.690 TL 20 Gram Altın 115.380 TL 30 Gram Altın 173.070 TL 50 Gram Altın 288.450 TL 100 Gram Altın 576.900 TL 1 Kilo Altın 5.769.000 TL

24 AYAR ALTIN İLE 22 AYAR ALTIN ARASINDAKİ FARK

Yatırımcıların sıkça sorduğu sorulardan biri de 24 ayar ile 22 ayar altın arasındaki farktır. 24 ayar altın yüzde 99,9 saf altın içerirken, 22 ayar altının içerisinde bir miktar alaşım bulunur. Bu nedenle 22 ayar altın daha dayanıklıdır ve bilezik gibi takılarda tercih edilir.

Gram altın ne kadar bugün?

Gram altın bugün 5.769 TL seviyesinde işlem görüyor.

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

22 ayar bilezik satış fiyatı 5.345 TL'dir.

Çeyrek altın kaç TL?

Çeyrek altın satış fiyatı 9.579 TL'dir.

Gram altın 24 ayar mı?

Evet, yatırımlık gram altın 24 ayardır.

Altın fiyatları neden yükseliyor?

Ons altın fiyatındaki artış ve döviz kurundaki yükseliş altını yukarı taşır.

Altın piyasası bugün yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Gram altın, çeyrek altın ve bilezik fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Hem kısa vadeli al-sat yapanlar hem de uzun vadeli birikim yapanlar için güncel fiyatları izlemek büyük önem taşıyor. Bu veriler ışığında altın, 5 Aralık 2025 sabahına güçlü bir başlangıç yaptı.