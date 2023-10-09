Gram altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla yüzde 1,5 artışla 1.650 liradan işlem görüyor.

Ekonomi 09.10.2023 12:01 Giriş: 09.10.2023 12:01

Güncelleme: 09.10.2023 12:04 Kaynak: AA

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