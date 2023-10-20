Gram altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 1.788 liradan işlem görüyor.

Ekonomi 20.10.2023 11:42 Giriş: 20.10.2023 11:42

Güncelleme: 20.10.2023 11:44 Kaynak: AA

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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.788 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 1,3 üzerinde 1.775 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 1.788 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.940 lira, Cumhuriyet altını da 12.000 liradan satılıyor. Yükseliş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,4 artışla 1.982 dolardan işlem görürken, yaklaşık son 3 ayın da en yüksek seviyesinde bulunuyor.