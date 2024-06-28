Gram altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 463 lira seviyesinde bulunuyor.

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından bugün saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 463 lira seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 60 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 170 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 2 bin 458 liradan tamamladı.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 325 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı, ABD'de çekirdek kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 280 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 380 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.