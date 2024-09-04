Gram altın ne kadar oldu?

Altının gramı güne 2 bin 726 liradan başladı.

Altın fiyatları, 6 Eylül Cuma günü açıklanacak ABD istihdam verileri öncesinde yatay seyrini sürdürüyor. Ons altın güne 2 bin 492 dolar seviyesinde başladı.

Ons altının performansına paralel seyreden gram altın saat 9.50 itibarıyla 2 bin 726 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 599 liradan işlem görüyor.

Bu hafta ABD'de açık iş pozisyonları, işsizlik maaşı başvuruları ve yakından izlenen tarım dışı istihdam verisi de dahil olmak üzere bir dizi ekonomik veri açıklanacak.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) istihdam piyasasına odaklanması nedeniyle, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi bu ay beklenen faiz indiriminin 25 baz puan mı yoksa daha mı yüksek olacağını belirleyebilir.





