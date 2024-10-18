Gram altın ne kadar oldu?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 979 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 2 bin 955 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,8 artışla 2 bin 979 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 60 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 180 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıdı. 2 bin 714 dolarla rekor seviyeye ulaşan altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kazancıyla 2 bin 707 dolardan işlem görüyor.