Gram altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 962 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi 04.12.2024 09:59 Giriş: 04.12.2024 09:59

Güncelleme: 04.12.2024 10:01 Kaynak: AA

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