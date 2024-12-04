Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gram altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 962 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi
  • 04.12.2024 09:59
  • Giriş: 04.12.2024 09:59
  • Güncelleme: 04.12.2024 10:01
Kaynak: AA
Gram altın ne kadar oldu?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 962 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 2 bin 951 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 değer kazanarak 2 bin 962 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 960 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 780 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 2 bin 650 dolardan işlem görüyor.

BirGün'e Abone Ol