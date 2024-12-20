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Gram altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 2 bin 943 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 4 bin 900, cumhuriyet altını 19 bin 550 liradan satılıyor.

Ekonomi
  • 20.12.2024 10:15
  • Giriş: 20.12.2024 10:15
  • Güncelleme: 20.12.2024 10:20
Kaynak: AA
Gram altın ne kadar oldu?
Fotoğraf: DepoPhotos

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 2 bin 943 liradan satılıyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 900, cumhuriyet altını 19 bin 550 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 2 bin 604 dolardan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 2 bin 930 liradan tamamladı.

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