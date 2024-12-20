Gram altın ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 2 bin 943 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 4 bin 900, cumhuriyet altını 19 bin 550 liradan satılıyor.
Kaynak: AA
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 2 bin 943 liradan satılıyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 900, cumhuriyet altını 19 bin 550 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 2 bin 604 dolardan işlem görüyor.
Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 2 bin 930 liradan tamamladı.