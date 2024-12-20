Gram altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 2 bin 943 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 4 bin 900, cumhuriyet altını 19 bin 550 liradan satılıyor.

Ekonomi 20.12.2024 10:15 Giriş: 20.12.2024 10:15

Güncelleme: 20.12.2024 10:20 Kaynak: AA

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Fotoğraf: DepoPhotos