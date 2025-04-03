Gram altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 3 bin 815 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi 03.04.2025 10:05 Giriş: 03.04.2025 10:05

Güncelleme: 03.04.2025 10:06 Kaynak: AA

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