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Gram altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 3 bin 815 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi
  • 03.04.2025 10:05
  • Giriş: 03.04.2025 10:05
  • Güncelleme: 03.04.2025 10:06
Kaynak: AA
Gram altın ne kadar oldu?

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 3 bin 815 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 3 bin 822 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 3 bin 815 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 350 liradan, Cumhuriyet altını 25 bin 310 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı bugün 3 bin 167,86 doları görerek rekor kırmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 3 bin 130 dolar seviyesinde bulunuyor.

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