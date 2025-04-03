Gram altın ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 3 bin 815 lira seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA
Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 3 bin 815 liradan işlem görüyor.
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 3 bin 822 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 3 bin 815 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 350 liradan, Cumhuriyet altını 25 bin 310 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı bugün 3 bin 167,86 doları görerek rekor kırmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 3 bin 130 dolar seviyesinde bulunuyor.