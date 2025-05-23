Gram altın ne kadar oldu?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 179 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 4 bin 123 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 1,3 yükselişle 4 bin 179 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 910 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 530 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,1 değer kazanarak 3 bin 330 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi indirimi tasarısı ve uyguladığı ticaret politikaları ülkede ekonominin gidişatı üzerinde soru işaretleri oluştururken, tarifelerin ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağına ilişkin endişelerin devam etmesi güvenli liman varlıklara olan talebi arttırıyor.

Analistler, piyasaların tarifeler belirsizlikleri altında yön aradığını belirterek konuya ilişkin haber akışının yakından takip edildiğini söyledi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri ve yeni konut satışlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 350 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 300 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.