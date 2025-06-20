Gram altın ne kadar oldu?

Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler altın piyasasını hareketlendirdi. Güne yatay seyirle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla 4 bin 267 liradan satılıyor.

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Fotoğraf: DepoPhotos