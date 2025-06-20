Gram altın ne kadar oldu?
Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler altın piyasasını hareketlendirdi. Güne yatay seyirle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla 4 bin 267 liradan satılıyor.
Küresel çapta yaşanan gelişmeler ve TCMB2nin açıkladığı faiz kararı nedeniyle altın piyasasında da hareketlilik sürüyor.
Altının gram fiyatı, güne yatay seyirden başlayarak saat 09.30 itibarıyla 4 bin 267 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 63 liradan, Cumhuriyet altını ise 28 bin 119 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise yüzde 0,4 azalışla 3 bin 357 dolardan alıcı buluyor.