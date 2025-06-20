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Gram altın ne kadar oldu?

Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler altın piyasasını hareketlendirdi. Güne yatay seyirle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla 4 bin 267 liradan satılıyor.

Ekonomi
  • 20.06.2025 09:23
  • Giriş: 20.06.2025 09:23
  • Güncelleme: 20.06.2025 09:33
Gram altın ne kadar oldu?
Fotoğraf: DepoPhotos

Küresel çapta yaşanan gelişmeler ve TCMB2nin açıkladığı faiz kararı nedeniyle altın piyasasında da hareketlilik sürüyor.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirden başlayarak saat 09.30 itibarıyla 4 bin 267 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 63 liradan, Cumhuriyet altını ise 28 bin 119 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,4 azalışla 3 bin 357 dolardan alıcı buluyor.

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