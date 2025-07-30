Gram altın ne kadar oldu?

Yeni güne yükselişle başlayan altının gramı 4 bin 338 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 266 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 315 liradan satılıyor.

Ekonomi 30.07.2025 09:56 Giriş: 30.07.2025 09:56

Güncelleme: 30.07.2025 10:04 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos