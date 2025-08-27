Gram altın ne kadar oldu?

Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler altının gram fiyatında hareketliliğe neden oluyor.

Altının gram fiyatı, geçen haftaki yatay hareketliliğin ardından bu hafta yükseliş trendini sürdürüyor.

Gram altın, piyasa açılışında güne 4 bin 477 liradan başlamasının ardından saat 09.27 itibarıyla 4 bin 457 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 321 liradan, Cumhuriyet altını ise 29 bin 151 liradan satışa sunuluyor.

Altının ons fiyatı da dün, Fed'in eylülde faiz indirimine gideceği beklentilerinin gücünü korumasıyla yüzde 0,8 artışla 3 bin 394 dolara çıktı. Ons altın şu sıralarda ise yüzde 0,4 değer kaybıyla 3 bin 381 dolardan satılıyor.