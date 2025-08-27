Gram altın ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı güne 4 bin 477 liradan başlamasının ardından saat 09.27 itibarıyla 4 bin 458 liradan satılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler altının gram fiyatında hareketliliğe neden oluyor.
Altının gram fiyatı, geçen haftaki yatay hareketliliğin ardından bu hafta yükseliş trendini sürdürüyor.
Gram altın, piyasa açılışında güne 4 bin 477 liradan başlamasının ardından saat 09.27 itibarıyla 4 bin 457 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 321 liradan, Cumhuriyet altını ise 29 bin 151 liradan satışa sunuluyor.
Altının ons fiyatı da dün, Fed'in eylülde faiz indirimine gideceği beklentilerinin gücünü korumasıyla yüzde 0,8 artışla 3 bin 394 dolara çıktı. Ons altın şu sıralarda ise yüzde 0,4 değer kaybıyla 3 bin 381 dolardan satılıyor.