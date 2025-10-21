Gram altın ne kadar oldu?

Güne düşüşle başlayan altının gramı 5 bin 833 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 150 liradan, Cumhuriyet altını 40 bin 460 liradan satılıyor.

Ekonomi 21.10.2025 09:48 Giriş: 21.10.2025 09:48

Güncelleme: 21.10.2025 09:52 Kaynak: AA

Fotoğraf: Depophotos