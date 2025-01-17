Gram altın rekor kırdı!

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 99 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 3 bin 93 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne primle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 3 bin 99 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 60 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 162 liradan satılıyor.

ONS ALTIN 2 BİN 710 DOLAR

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 2 bin 710 dolardan işlem görüyor.

ABD'de gelecek hafta başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, enflasyon verilerinden alınan olumlu sinyaller, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimini yılın ilk yarısında yapabileceği yönündeki fiyatlamaları destekliyor.

Öte yandan, Ortadoğu'da İsrail ile Filistin arasında gerçekleştirilen ateşkes anlaşmasıyla azalan jeopolitik riskler, piyasalarda risk algısının azalmasında etkili oluyor.