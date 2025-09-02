Gram altın rekor kırdı
Gram altın, sabah saatlerinde 4 bin 632 liraya çıkarak tüm zamanların rekor seviyesine ulaştı. Altının gramı, saat 09.50 itibarıyla 4 bin 614 liradan işlem görüyor.
Gram altın, geçtiğimiz haftaki yüksek seyrini sürdürerek rekor üstüne rekor kırıyor.
Altının gram fiyatı, güne 4 bin 632 liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Gram altın, saat 09.20 itibarıyla 4 bin 614 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 545 liradan, Cumhuriyet altını ise 30 bin 40 liradan satışa sunuluyor.
ONS ALTIN REKOR KIRDI
ABD'de parasal gevşeme sürecinin tekrar başlayacağı iyimserlikleri altın fiyatlarını destekliyor. En son 3 bin 500 dolarla 22 Nisan'da rekor kıran ons altın bugün rekorunu 3 bin 508,92 dolara çıkardı. Son 6 işlem gününde yükselen ons altın şu sıralarda yüzde 0,6 değer kazancıyla 3 bin 496 dolardan satılıyor.
Gümüşün ons fiyatı da yükselişini 4. işlem gününe taşırken, şu sıralarda 40,82 dolara ulaşarak Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.