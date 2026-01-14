Gram altın rekor kırdı: Tüm zamanların zirvesi!

Gram altın, yüzde 1,09 artışla 6 bin 438 liraya yükselerek rekor tazeledi.

Küresel piyasalardaki hareketlilik ve yaşanan çatışmalar altın piyasasında yükselişe neden oluyor.

Altının gramı, haftanın ikinci işlem gününe yüksek seyirle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 6 bin 431 liradan satılıyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin623 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 328 liradan işlem görüyor.

ONS ALTIN REKOR SEVİYELERE YAKIN

Artan jeopolitik tansiyon yatırımcıları güvenli liman varlıklara iterken, yatırımcıların bu refleksi ons altını daha da yukarı taşıyor.

Altının onsu yeni işlem gününde yüzde 1,1 artışla 4 bin 639 dolardan işlem görerek rekor seviyelere yakın seyrediyor.