Gram altın rekor seviyede

Altın fiyatları dünkü sert yükselişinin ardından haftanın üçüncü işlem gününe de yükselişle başladı. İki haftadır yükseliş trendinde olan ve rekor üstüne rekor kıran altının gramı bugün 2 bin 168 TL'den işlem görüyor.

Ekonomi 06.03.2024 09:36 Giriş: 06.03.2024 09:36

Güncelleme: 06.03.2024 09:42 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos