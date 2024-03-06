Gram altın rekor seviyede
Altın fiyatları dünkü sert yükselişinin ardından haftanın üçüncü işlem gününe de yükselişle başladı. İki haftadır yükseliş trendinde olan ve rekor üstüne rekor kıran altının gramı bugün 2 bin 168 TL'den işlem görüyor.
Son zamanlarda büyük bir değer kazanan altın fiyatları gün içinde dalgalı bir seyir izliyor. Yükseliş trendine devam eden gram altın rekor seviyesini koruyor.
Ons altın, güne 2,126 dolar civarında başladı. Altının onsu dün 2.142 dolar ile yeni zirvesini görmüştü.
5 Mart Salı günü kapanışı 2 bin 163 TL seviyesinden yapan gram altın fiyatı bugün 2 bin 168 liraya yükseldi.
Dün 3 bin 536 TL'den kapanış yapan çeyrek altın ise bugün 3 bin 544 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 13.873,57
Satış: 14.135,36
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 6.915,11
Satış: 7.089,36
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 13.873,57
Satış: 14.135,36