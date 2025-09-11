Gram altın rekor seviyede!

HABER MERKEZİ

Gram altın, son günlerde yükselişe geçerek rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

Altının gram fiyatı, dün 4 bin 855 lirayı görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bugün güne yüzde 0,6 lira azalışla başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla 4 bin 824 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 4 bin 830 liradan tamamlamıştı.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 8 bin 36 liradan, Cumhuriyet altını ise31 bin 995 liradan işlem görüyor.

Altının onsu, yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,2 azalışla 3 bin 634 dolardan işlem görüyor.