Gram altın rekor tazeledi
Hafta başından beri düzenli olarak rekor tazeleyen gram altın, güne 4 bin 675 TL seviyesinden başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dün 4 bin 632 TL'ye yükselerek rekor kıran gram altın, bugüne de rekor tazeleyerek başladı.
An itibariyle (09.30) gram altın 4 bin 675 TL civarında seyrediyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 679, Cumhuriyet altını ise 30 bin 575 liradan satışa sunuluyor.
Geçtiğimiz hafta yükselişe geçen altın, hafta başından beri düzenli olarak rekor tazeliyor.