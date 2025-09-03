Gram altın rekor tazeledi

Dün 4 bin 632 TL'ye yükselerek rekor kıran gram altın, bugüne de rekor tazeleyerek başladı.

An itibariyle (09.30) gram altın 4 bin 675 TL civarında seyrediyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 679, Cumhuriyet altını ise 30 bin 575 liradan satışa sunuluyor.

Geçtiğimiz hafta yükselişe geçen altın, hafta başından beri düzenli olarak rekor tazeliyor.