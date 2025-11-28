Gram altın rekora koşuyor

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde hızlı bir yükselişe geçerek yeni rekora koşuyor.

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.00 itibarıyla 5 bin 719 liradan satılıyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 9 bin 551 liradan, Cumhuriyet altını ise 38 bin 53 liradan işlem görüyor.

Altının onsu da yüzde 0,7 artışla 4 bin 187 dolardan alıcı buluyor.