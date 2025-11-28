Gram altın rekora koşuyor
Küresel piyasalarda altın fiyatları rekor tazelemeye devam ediyor. Gram altın, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.00 itibarıyla 5 bin 719 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 551 liradan, Cumhuriyet altını ise 38 bin 53 liradan satılıyor.
Altının onsu da yüzde 0,7 artışla 4 bin 187 dolardan alıcı buluyor.