Gram altın rekora yakın!

Altının gramı güne düşüşle başlamasının ardından 3 bin 71 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 3 bin 74 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 3 bin 71 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 70 liradan satılıyor.

ONS ALTINDA DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre 0,2 azalışla 2 bin 692 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD'de açıklanan çekirdek enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesiyle son bir ayın zirvesine çıktıktan sonra, Orta Doğu'dan gelen ateşkes haberlerinin etkisiyle şu sıralarda negatif bir seyir izliyor.

Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarında dikkatle izlediği çekirdek enflasyondaki yavaşlama, Bankanın faiz indirimlerinde beklenildiği kadar katı olmayabileceği beklentilerini canlandırdı.

Bu gelişmelerle, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yılın ilk yarısında faiz indirimine gidebileceğine dair beklentiler yeniden güçlenirken, bankanın yüzde 52 ihtimalle ilk faiz indirimine mayısta gideceği fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, Almanya'da enflasyon, İngiltere'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 650 dolar seviyesinin destek, 2 bin 700 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.