Gram altın tarihi zirvesinde
Ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, 1974 lira ile tarihi zirvesine ulaştı.
Kaynak: AA
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1974 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,48 yükselişle 1963 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 1974 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 310 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 500 liradan satılıyor.
Sıradaki Haber