GRAM ALTIN TEK BİR HABER BEKLİYOR! | 7 Mayıs 2026 Perşembe Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Gram altın fiyatları 7 Mayıs 2026 Perşembe sabahına hareketli başladı. İran-ABD hattında savaşın sona ereceğine yönelik beklenti, altın piyasasında yön arayışını hızlandırırken yatırımcılar “Gram altın bugün ne kadar?”, “22 ayar bilezik kaç TL?” ve “24 ayar gram altın fiyatı yükselir mi?” sorularına yanıt arıyor.

İran-ABD arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana yüzde 10 değer kaybeden altın fiyatları, savaşın sona ereceği umudu ile haftanın dördüncü gününde de yükselişini sürdürdü. Trump’ın İran ile anlaşma sağlanabileceğini açıklaması ve İran’ın ABD tarafından gönderilen barış teklifini incelediğini belirtmesi piyasaların odağını diplomatik gelişmelere çevirdi.

7 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat Altın TL/Gram 6.842,18 TL 6.843,02 TL %0,34 08:41 22 Ayar Bilezik 6.214,42 TL 6.261,64 TL %0,35 08:41 Altın Ons 4.704,65 4.705,26 %0,30 08:55 Altın Dolar/Kg 150.470,00 150.489,00 %0,27 08:41 Altın Euro/Kg 127.937,00 128.009,00 %2,19 17:04 18 Ayar Altın TL/Gram 4.994,79 TL 4.995,40 TL %0,34 08:41 14 Ayar Altın TL/Gram 3.728,90 TL 4.952,87 TL %0,29 08:41

GRAM ALTIN FİYATLARI HESAPLAMA

Gram altın fiyatı 7 Mayıs 2026 Perşembe günü satış tarafında 6.843,02 TL seviyesinde bulunuyor. 22 ayar altın hesaplamasında ise 22 ayar bilezik satış fiyatı olan 6.261,64 TL esas alınmıştır.

Miktar 24 Ayar Gram Altın 22 Ayar Altın 1 Gram 6.843,02 TL 6.261,64 TL 5 Gram 34.215,10 TL 31.308,20 TL 10 Gram 68.430,20 TL 62.616,40 TL 20 Gram 136.860,40 TL 125.232,80 TL 50 Gram 342.151,00 TL 313.082,00 TL 100 Gram 684.302,00 TL 626.164,00 TL 200 Gram 1.368.604,00 TL 1.252.328,00 TL 300 Gram 2.052.906,00 TL 1.878.492,00 TL 500 Gram 3.421.510,00 TL 3.130.820,00 TL 1 Kilo 6.843.020,00 TL 6.261.640,00 TL

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI

22 ayar bilezik fiyatı 7 Mayıs 2026 Perşembe günü satış tarafında 6.261,64 TL olarak takip ediliyor. Bilezik almak veya bozdurmak isteyenler, gram bazlı hesaplamaları yakından izliyor.

Bilezik Miktarı 22 Ayar Bilezik Satış Fiyatı 1 Gram 6.261,64 TL 5 Gram 31.308,20 TL 10 Gram 62.616,40 TL 20 Gram 125.232,80 TL 30 Gram 187.849,20 TL 40 Gram 250.465,60 TL 50 Gram 313.082,00 TL 100 Gram 626.164,00 TL 500 Gram 3.130.820,00 TL 1 Kilo 6.261.640,00 TL

GRAM ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın piyasasında son günlerin ana gündemi İran-ABD hattındaki gelişmeler oldu. Çatışmaların başlamasından bu yana değer kaybeden altın fiyatları, savaşın sona erebileceğine yönelik beklentiyle yeniden yukarı yönlü hareket etti.

Trump’ın İran ile anlaşma sağlanabileceğini açıklaması, İran’ın ise ABD tarafından gönderilen barış teklifini incelediğini duyurması piyasada dikkatle takip ediliyor. Ayrıca Trump’ın Hürmüz Boğazı’nı açmaya yönelik başlattığı Özgürlük Operasyonu’nu durdurması da altın fiyatları üzerinde etkili olan başlıklar arasında yer aldı.

ALTIN PİYASASINDA BUGÜNÜN KRİTİK BEKLENTİSİ

Gram altın için günün en kritik başlığı İran’ın barış teklifine vereceği yanıt olacak. Piyasalar, bu açıklamanın ardından altın ons fiyatı, gram altın ve 22 ayar bilezik tarafında yeni yön arayışının hızlanabileceğini değerlendiriyor.

Bu nedenle 7 Mayıs 2026 Perşembe günü altın fiyatları yalnızca iç piyasa dinamikleriyle değil, küresel diplomasi trafiğiyle de yakından izleniyor.

Gram altın bugün ne kadar?

7 Mayıs 2026 Perşembe günü gram altın alış fiyatı 6.842,18 TL, satış fiyatı ise 6.843,02 TL olarak takip ediliyor.

22 ayar bilezik bugün kaç TL?

22 ayar bilezik alış fiyatı 6.214,42 TL, satış fiyatı ise 6.261,64 TL seviyesinde bulunuyor.

1 gram 24 ayar altın kaç TL?

1 gram 24 ayar altın satış fiyatı 6.843,02 TL olarak hesaplanıyor.

10 gram 24 ayar altın kaç TL?

10 gram 24 ayar altın satış fiyatı 68.430,20 TL seviyesindedir.

100 gram altın kaç TL?

100 gram 24 ayar altın 684.302,00 TL, 100 gram 22 ayar altın ise 626.164,00 TL olarak hesaplanıyor.

1 kilo gram altın kaç TL?

1 kilo 24 ayar gram altın 6.843.020,00 TL, 1 kilo 22 ayar altın ise 6.261.640,00 TL seviyesindedir.

Altın ons fiyatı ne kadar?

Altın ons alış fiyatı 4.704,65, satış fiyatı ise 4.705,26 seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları neden hareketli?

Altın fiyatları İran-ABD hattındaki gelişmeler, savaşın sona ereceğine yönelik beklenti ve barış teklifi süreci nedeniyle hareketli seyrediyor.

7 Mayıs 2026 Perşembe günü gram altın fiyatları, 22 ayar bilezik fiyatı ve altın ons değeri yatırımcıların en çok takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Piyasada asıl yönü belirleyebilecek gelişme ise İran’ın ABD tarafından gönderilen barış teklifine vereceği yanıt olacak. Bu nedenle altın yatırımcıları için bugün, yalnızca fiyatların değil, diplomatik açıklamaların da yakından izlenmesi gereken kritik bir gün olarak öne çıkıyor.