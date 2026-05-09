GRAM ALTIN TOPARLANDI! | 9 Mayıs 2026 Cumartesi Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Gram altın fiyatı bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yükseliş yaşanırken yatırımcılar 9 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları listesini merak ediyor. Gram altın, ons altın, 22 ayar bilezik ve farklı gramajlarda 22 ayar ile 24 ayar altın fiyatları haberimizde.

8 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat Altın (TL/GR) 6.874,79 TL 6.875,62 TL 0,87% 23:59 22 Ayar Bilezik 6.244,03 TL 6.298,44 TL 0,17% 08:06 Altın (ONS) 4.714,76 4.715,32 0,64% 23:59 Altın ($/kg) 150.833,00 150.851,00 0,63% 23:59 Altın (Euro/kg) 128.734,00 128.803,00 -0,27% 17:04 18 Ayar Altın TL/Gr 5.018,60 TL 5.019,20 TL 0,87% 23:59 14 Ayar Altın TL/Gr 3.744,73 TL 4.975,96 TL 0,32% 09:27

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Güncel verilere göre gram altın alış fiyatı 6.874,79 TL, satış fiyatı ise 6.875,62 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altında yaşanan yükseliş, yatırımcıların “bugün gram altın ne kadar”, “altın fiyatları yükseldi mi” ve “güncel altın fiyatları” aramalarını artırdı. Uluslararası altın piyasası kapalı olduğu için cuma gecesi verileri piyasada referans olarak kabul ediliyor.

24 AYAR GRAM ALTIN FİYATLARI

Gramaj 24 Ayar Altın Satış Fiyatı 1 Gram 6.875,62 TL 5 Gram 34.378,10 TL 10 Gram 68.756,20 TL 20 Gram 137.512,40 TL 50 Gram 343.781,00 TL 100 Gram 687.562,00 TL 200 Gram 1.375.124,00 TL 300 Gram 2.062.686,00 TL 500 Gram 3.437.810,00 TL 1 Kilo 6.875.620,00 TL

22 AYAR ALTIN FİYATLARI

Gramaj 22 Ayar Altın Satış Fiyatı 1 Gram 6.298,44 TL 5 Gram 31.492,20 TL 10 Gram 62.984,40 TL 20 Gram 125.968,80 TL 50 Gram 314.922,00 TL 100 Gram 629.844,00 TL 200 Gram 1.259.688,00 TL 300 Gram 1.889.532,00 TL 500 Gram 3.149.220,00 TL 1 Kilo 6.298.440,00 TL

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları 8 Mayıs 2026 itibarıyla yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Gram altındaki yükseliş, 22 ayar bilezik ve 24 ayar altın fiyatlarına da doğrudan yansıyor.

Güncel tabloda 24 ayar gram altın satış fiyatı 6.875,62 TL, 22 ayar altın satış fiyatı ise 6.298,44 TL olarak öne çıkıyor.