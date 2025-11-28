Gram Altın ve 22 Ayar Bilezik Fiyatları Bugün Ne Kadar? 28 Kasım 2025 güncel fiyatlar

Altın fiyatları her gün değişkenlik gösterirken yatırımcıların en çok merak ettiği sorular “Gram altın bugün ne kadar?” ve “22 ayar bilezik fiyatı kaç TL?” oluyor. Günlük altın fiyatlarını takip etmek, özellikle bilezik ve gram altın yatırımı yapanlar için büyük önem taşıyor. İşte 28 Kasım 2025 güncel gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve ons altın fiyatlarıyla birlikte canlı piyasa analizi ve yatırımcı rehberi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (28 KASIM 2025 – 13.43 GÜNCELLEMESİ)

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Güncelleme Saati Gram Altın 5.693,33 5.695,00 +0,34% 13:43 Çeyrek Altın 9.397,00 9.481,00 -0,04% 13:43 Altın (Ons) 4.162,93 $ 4.163,86 $ +0,10% 13:43 22 Ayar Altın (Gram) 5.243,92 5.489,17 -0,04% 13:43 18 Ayar Altın (Gram) 4.156,13 4.157,35 +0,34% 13:43 14 Ayar Altın (Gram) 3.168,26 4.269,43 -0,04% 13:43 22 Ayar Bilezik 5.243,30 5.298,52 +0,16% 13:43

GRAM ALTIN FİYATLARI: ANLIK YORUM VE DEĞERLENDİRME

Gram altın bugün 5.693,33 TL alış, 5.695,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Yüzde 0,34’lük pozitif değişim, piyasalarda yükseliş eğiliminin devam ettiğine işaret ediyor. Ons altının 4.163 dolar seviyesindeki dengeli görünümü, gram altına da destek sağlıyor. Özellikle kısa vadeli yatırımcılar için al-sat fırsatları öne çıkarken, uzun vadeli yatırımcılar için gram altın hâlâ güvenli liman olarak görülüyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

22 ayar bilezik alış fiyatı 5.243,30 TL, satış fiyatı ise 5.298,52 TL olarak güncellendi. Yüzde 0,16’lık hafif artış, bilezik fiyatlarının altın piyasasıyla paralel şekilde yükseliş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Özellikle düğün sezonu, yatırım amaçlı alımlar ve ziynet ihtiyacı nedeniyle bilezik fiyatlarında talep canlılığını sürdürüyor. Gram altın ile benzer şekilde 22 ayar bilezikler de yatırımcıların ilgi odağında.

Bilezik Yatırımı Mantıklı mı?

Bilezik yatırımı, hem ziynet hem yatırım amaçlı kullanılabildiği için Türk kültüründe oldukça tercih ediliyor. Gram altına göre işçilik maliyeti olduğu için uzun vadede daha uygun olabilir. Bilezik kaç gram olur sorusu, genellikle yatırımcıların bütçelerine göre şekillenir; 10, 20, 40 veya 50 gramlık bilezikler yaygındır.

ALTIN YATIRIMI İÇİN UZMAN YORUMU

Ons altın fiyatlarındaki istikrarlı seyir gram altın ve bilezik fiyatlarına güç kazandırıyor. Bugün altın almak mantıklı mı sorusu özellikle piyasa dalgalanmalarının arttığı dönemlerde daha fazla önem kazanıyor. Uzun vadeli yatırım düşünenler için gram altın ve 22 ayar bilezik hâlâ cazip seçenekler arasında yer alıyor.

Gram altın bugün ne kadar?

Gram altın 5.693,33 TL alış, 5.695,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?

22 ayar bilezik alış 5.243,30 TL, satış 5.298,52 TL olarak güncellendi.

Bilezik gram fiyatı canlı takip edilir mi?

Evet, bilezik fiyatları gram altın ve ons altın fiyatlarıyla anlık olarak değişir. Canlı altın platformlarından takip edilebilir.

Gram altın yükselir mi?

Ons altındaki yükseliş ve döviz etkisi gram altının yükselişini destekleyebilir. Güncel piyasa analizleri takip edilmelidir.

Altın bilezik yatırım için uygun mu?

22 ayar bilezik, hem işçilik değeri hem de gram ağırlığı sebebiyle uzun vadede yatırım için uygundur.

Gram altın, ons altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında bugün stabil fakat olumlu bir görünüm hâkim. Altın piyasası, hem kısa hem uzun vadeli yatırımcılar için güvenli liman olma özelliğini sürdürüyor. Günlük fiyat takibi yaparak doğru zamanda alım-satım yapmak, yatırımın verimini artıracaktır.