GRAM ALTIN VE BİLEZİK KAÇ LİRA? 1 Aralık 2025 Güncel 24 Ayar, 22 Ayar Gram Altın ve Bilezik Fiyatları

Altın fiyatları son dönemde hem yatırımcıların hem de kuyumculuk sektörünün en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle gram altın ne kadar, 22 ayar bilezik fiyatı bugün kaç lira, 1 gram altın ne kadar gibi sorular merak ediliyor. Bu haberde yalnızca güncel rakamları değil; farklı gramajlara göre altın hesaplama tablosunu, 24 ayar, 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın fiyatlarını da detaylı şekilde bulabilirsiniz.

GÜNCEL GRAM ALTIN, 22 AYAR, 18 AYAR VE 14 AYAR ALTIN FİYATLARI (TL/GR)

Altın Türü Alış (TL/Gr) Satış (TL/Gr) Değişim (%) Güncelleme Saati 24 Ayar Gram Altın 5.779,25 5.780,02 %0,29 08:56 22 Ayar Bilezik 5.310,00 5.362,33 %1,36 08:56 22 Ayar Altın (TL/Gr) 5.311,59 5.559,05 %1,23 08:56 18 Ayar Altın (TL/Gr) 4.218,85 4.219,41 %0,29 08:56 14 Ayar Altın (TL/Gr) 3.210,18 4.317,57 %1,09 08:56

GRAM ALTIN FİYATI HESAPLAMA TABLOSU

Aşağıdaki tabloda, güncel 24 ayar gram altın satış fiyatı olan 5.780,02 TL baz alınarak farklı gramajlardaki altınların tahmini fiyatları hesaplanmıştır.

Gramaj Hesaplanan Fiyat (TL) 1 Gram Altın kaç lira? 5.780,02 TL 2 Gram Altın kaç lira? 11.560,04 TL 5 Gram Altın kaç lira? 28.900,10 TL 10 Gram Altın kaç lira? 57.800,20 TL 100 Gram Altın kaç lira? 578.002,00 TL 1 Kilo (1000 Gram) Altın kaç lira? 5.780.020,00 TL

GRAM ALTIN NEDEN BU KADAR İLGİ GÖRÜYOR?

Gram altın, hem bütçeye uygun olması hem de yüksek likidite sağlaması nedeniyle en çok tercih edilen yatırım türlerinden biridir. Küçük miktarlarda alınabilmesi, ihtiyaç halinde kolayca bozdurulabilmesi ve güvenli liman özelliğini koruması, gram altını yatırımcılar için cazip hale getiriyor.

22 Ayar Altın ile 24 Ayar Altın Arasındaki Fark Nedir?

24 Ayar Altın: Saf altın olarak kabul edilir ve %99,9 oranında saflık içerir.

Saf altın olarak kabul edilir ve %99,9 oranında saflık içerir. 22 Ayar Altın: Daha dayanıklıdır, %91,6 saf altın içerir ve bilezik, takı gibi ürünlerde kullanılır.

Daha dayanıklıdır, %91,6 saf altın içerir ve bilezik, takı gibi ürünlerde kullanılır. 22 ayar bilezik fiyatı kuyumcularda gram bazlı hesaplanır ve işçilik ücretine göre değişebilir.

Bugün gram altın ne kadar?

Bugün 24 ayar gram altının satış fiyatı 5.780,02 TL’dir.

22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?

22 ayar bilezik satış fiyatı bugün 5.362,33 TL olarak kaydedilmiştir.

100 gram altın ne kadar eder?

Güncel 24 ayar gram altın fiyatına göre 100 gram altın 578.002,00 TL’dir.

1 kilo altın kaç TL?

1 kilo (1000 gram) saf 24 ayar altın yaklaşık 5.780.020,00 TL’dir.

Gram altın fiyatı nasıl hesaplanır?

Gram altın hesaplaması, güncel gram altın satış fiyatının sahip olduğunuz gramajla çarpılmasıyla yapılır.

Altın, özellikle belirsiz ekonomik dönemlerde yatırımcıların güvenli limanı olmaya devam ediyor. Hem tasarruf hem yatırım aracı olarak tercih edilen gram altın, 24 ayar ve 22 ayar seçenekleriyle geniş kullanım alanı sunuyor. Güncel fiyatları takip ederek, altının hangi türünün size uygun olduğuna karar verebilir ve birikiminizi güvenle değerlendirebilirsiniz.