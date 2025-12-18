Gram altın ve bilezik kaç lira? 18 Aralık 2025 Perşembe güncel çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları 18 Aralık 2025 Perşembe gününe hafif düşüşle başladı. Yatırımcıların en çok merak ettiği sorular olan gram altın kaç lira?, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? ve altın bugün yükseldi mi? aramaları Google’da zirvede yer alıyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatlarında dalgalı bir görünüm oluştururken, yatırımcılar hem grama hem bileziğe yön veren tüm rakamları yakından takip ediyor.

18 ARALIK 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Saat Gram Altın (24 Ayar) 5.953,82 5.954,59 -0,14% 10:04 22 Ayar Bilezik 5.448,21 5.490,19 -0,17% 10:03 Altın ($/kg) 138.625,00 138.643,00 -0,18% 10:04 18 Ayar Altın (TL/Gr) 4.346,29 4.346,85 -0,14% 10:04 14 Ayar Altın (TL/Gr) 3.291,01 4.405,77 -0,22% 10:04

GRAM ALTIN FİYATLARI (1–10 GRAM – 22 AYAR & 24 AYAR)

24 Ayar Gram Altın (1–10 Gram)

Miktar Fiyat (TL) 1 Gram 5.954,59 2 Gram 11.909,18 3 Gram 17.863,77 5 Gram 29.772,95 10 Gram 59.545,90

22 Ayar Gram Altın (1–10 Gram)

Miktar Fiyat (TL) 1 Gram 5.490,19 2 Gram 10.980,38 3 Gram 16.470,57 5 Gram 27.450,95 10 Gram 54.901,90

BİLEZİK FİYATLARI TABLOSU

Miktar 22 Ayar Bilezik TL 1 Gram 5.490,19 5 Gram 27.450,95 10 Gram 54.901,90 15 Gram 82.352,85 20 Gram 109.803,80 30 Gram 164.705,70

KÜRESEL GELİŞMELER ALTINI NASIL ETKİLİYOR?

Dün ABD Başkanı Donald Trump’ın, bir sonraki Fed başkanının “faiz oranlarının çok daha düşük olması gerektiğini düşünen biri olacağı” yönündeki açıklaması, altının ons fiyatını destekledi. Bu açıklama sonrasında ons altın hızlı bir yükselişle dikkat çekti.

Yeni işlem gününde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun faiz indirim kararına ilişkin toplantı özetinin takip edileceği belirtiliyor. Politika faizinin 150 baz puan düşürülerek yüzde 38'e çekilmiş olması, altın fiyatlarını etkileyen ana unsurlar arasında bulunuyor.

Gram altın bugün kaç lira?

Gram altın 18 Aralık 2025 Perşembe günü 5.954,59 TL seviyesinden satılıyor.

22 ayar bilezik gramı kaç TL?

22 ayar bilezik gramı 5.490,19 TL seviyesinde.

Altın yükselir mi, düşer mi?

Fed’e yönelik açıklamalar, küresel enflasyon verileri ve TCMB kararları altının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

18 Aralık 2025 Perşembe günü gram altın ve bilezik fiyatları hafif düşüş eğiliminde olmakla birlikte, küresel ekonomik gelişmelere bağlı dalgalı seyrini sürdürüyor. Fed ve TCMB tarafından gelecek açıklamalar altın yatırımcıları için kritik önem taşırken, gram altın ve bilezik fiyatlarının gün içinde haber akışına bağlı hızla değişebileceği göz önünde bulundurulmalı.