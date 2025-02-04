Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 3 bin 258 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 330 liradan satılıyor.

Ekonomi 04.02.2025 10:31 Giriş: 04.02.2025 10:31

Güncelleme: 04.02.2025 10:35 Kaynak: AA

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