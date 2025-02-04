Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 3 bin 258 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 330 liradan satılıyor.
Kaynak: AA
Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 258 liradan işlem görüyor.
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 3 bin 255 liradan tamamlamıştı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 3 bin 258 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 330 liradan, Cumhuriyet altını 21 bin 240 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 814 dolardan işlem görüyor.