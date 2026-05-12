GRAM ALTIN 'YAŞAM DESTEK ÜNİTESİNDE!' | 12 Mayıs 2026 Salı Gram Fiyatları (GÜNCEL)
Gram altın bugün de düşüşte. Peki neden düştü. Bilezik fiyatları ne oldu? 12 Mayıs 2026 günün gram altın ve bilezik fiyatları haberimizde.
Gram altın fiyatları 12 Mayıs 2026 Salı günü düşüşle takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ateşkes sürecinin “yaşam destek ünitesinde” olduğunu belirtmesinin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket dikkat çekti. Gram altın, 22 ayar bilezik, ons altın, 18 ayar altın ve 14 ayar altın fiyatları yatırımcıların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer aldı.
12 MAYIS 2026 SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
|Altın Türü
|Alış
|Satış
|Değişim
|Altın TL/Gr
|6.867,54 TL
|6.868,45 TL
|%-0,55
|22 Ayar Bilezik
|6.209,14 TL
|6.260,88 TL
|%-0,69
|Altın Ons
|4.695,73
|4.696,35
|%-0,83
|Altın Dolar/kg
|150.523,00
|150.543,00
|%-0,63
|Altın Euro/kg
|128.004,00
|128.072,00
|%-0,02
|18 Ayar Altın TL/Gr
|5.013,30 TL
|5.013,96 TL
|%-0,55
|14 Ayar Altın TL/Gr
|3.735,13 TL
|4.964,14 TL
|%-0,53
GRAM ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?
Altın fiyatlarında düşüşün nedeni olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ateşkes sürecine ilişkin yaptığı açıklama öne çıktı. Trump’ın sürecin “yaşam destek ünitesinde” olduğunu belirtmesi, piyasalarda kıymetli madenler üzerinde baskı oluşturdu.
Bu gelişmenin ardından gram altın bugün ne kadar, 22 ayar bilezik fiyatı kaç TL, ons altın düştü mü ve 12 Mayıs 2026 altın fiyatları gibi konular hız kazandı.
24 AYAR GRAM ALTIN FİYAT TABLOSU
24 ayar gram altın satış fiyatı 6.868,45 TL üzerinden hesaplanmıştır.
|Miktar
|24 Ayar Gram Altın Satış Fiyatı
|1 Gram
|6.868,45 TL
|5 Gram
|34.342,25 TL
|10 Gram
|68.684,50 TL
|20 Gram
|137.369,00 TL
|50 Gram
|343.422,50 TL
|100 Gram
|686.845,00 TL
|200 Gram
|1.373.690,00 TL
|300 Gram
|2.060.535,00 TL
|500 Gram
|3.434.225,00 TL
|1 Kilo
|6.868.450,00 TL
22 AYAR GRAM ALTIN FİYAT TABLOSU
22 ayar altın satış fiyatı 6.260,88 TL üzerinden hesaplanmıştır.
|Miktar
|22 Ayar Gram Altın Satış Fiyatı
|1 Gram
|6.260,88 TL
|5 Gram
|31.304,40 TL
|10 Gram
|62.608,80 TL
|20 Gram
|125.217,60 TL
|50 Gram
|313.044,00 TL
|100 Gram
|626.088,00 TL
|200 Gram
|1.252.176,00 TL
|300 Gram
|1.878.264,00 TL
|500 Gram
|3.130.440,00 TL
|1 Kilo
|6.260.880,00 TL
22 AYAR BİLEZİK FİYAT TABLOSU
22 ayar bilezik fiyatı satışta 6.260,88 TL, alışta ise 6.209,14 TL olarak kaydedildi. Bilezik fiyatı aynı satış değeri üzerinden miktarlara göre şöyle hesaplandı:
|Bilezik Miktarı
|22 Ayar Bilezik Satış Fiyatı
|1 Gram Bilezik
|6.260,88 TL
|5 Gram Bilezik
|31.304,40 TL
|10 Gram Bilezik
|62.608,80 TL
|20 Gram Bilezik
|125.217,60 TL
|50 Gram Bilezik
|313.044,00 TL
|100 Gram Bilezik
|626.088,00 TL
|200 Gram Bilezik
|1.252.176,00 TL
|300 Gram Bilezik
|1.878.264,00 TL
|500 Gram Bilezik
|3.130.440,00 TL
|1 Kilo Bilezik
|6.260.880,00 TL
ONS ALTIN VE GRAM ALTINDA SON DURUM
12 Mayıs 2026 Salı günü ons altın alışta 4.695,73, satışta ise 4.696,35 seviyesinde bulunuyor. Ons altında değişim %-0,83 olarak kaydedildi.
Gram altın ise alışta 6.867,54 TL, satışta 6.868,45 TL seviyesinde takip ediliyor. Gram altında günlük değişim %-0,55 oldu.
22 AYAR, 18 AYAR VE 14 AYAR ALTIN FİYATLARI
22 ayar bilezik satış fiyatı 6.260,88 TL olurken, 18 ayar altın satış fiyatı 5.013,96 TL seviyesinde yer aldı. 14 ayar altın satış fiyatı ise 4.964,14 TL olarak listelendi.
Gram altın bugün ne kadar?
12 Mayıs 2026 Salı günü gram altın alışta 6.867,54 TL, satışta 6.868,45 TL seviyesinde bulunuyor.
22 ayar bilezik bugün kaç TL?
22 ayar bilezik alış fiyatı 6.209,14 TL, satış fiyatı ise 6.260,88 TL olarak kaydedildi.
Ons altın ne kadar?
Ons altın alışta 4.695,73, satışta 4.696,35 seviyesinde işlem görüyor.
18 ayar altın gram fiyatı ne kadar?
18 ayar altın gram fiyatı alışta 5.013,30 TL, satışta 5.013,96 TL seviyesinde yer alıyor.
14 ayar altın bugün ne kadar?
14 ayar altın alışta 3.735,13 TL, satışta 4.964,14 TL olarak listelendi.
Altın fiyatları neden düştü?
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ateşkes sürecinin “yaşam destek ünitesinde” olduğunu belirtmesinin ardından altın fiyatlarında düşüş yaşandı.