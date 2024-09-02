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Gram altın yeni haftaya düşüşle başladı

Geçtiğimiz hafta 2 bin 760 lirayı aşarak tarihi rekorunu kıran altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başladı. Gram altın, saat 9.25 itibarıyla 2 bin 737 liradan işlem görüyor.

Ekonomi
  • 02.09.2024 09:26
  • Giriş: 02.09.2024 09:26
  • Güncelleme: 02.09.2024 09:39
Kaynak: Haber Merkezi
Gram altın yeni haftaya düşüşle başladı
Fotoğraf: Depophotos

Altın fiyatları, doların güçlenmesiyle yeni haftanın ilk gününde gerilerken yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin beklentilerini pekiştirmek için istihdam verilerini bekliyor.

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 737 liradan işlem görüyor.

Saat 9.25 itibarıyla çeyrek altın 4 bin 584, Cumhuriyet altını ise 18 bin 269 liradan satılıyor. Ons altın iser aynı dakikalarda 2 bin 496 dolardan işlem görüyor.

Dolar/TL haftaya nasıl başladı?
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