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Gram altın yeni haftaya düşüşle başladı: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 3 bin 699 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi
  • 07.04.2025 09:59
  • Giriş: 07.04.2025 09:59
  • Güncelleme: 07.04.2025 10:04
Kaynak: AA
Gram altın yeni haftaya düşüşle başladı: Ne kadar oldu?

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 3 bin 699 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,2 azalışla 3 bin 710 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 3 bin 699 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 940 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 3 bin 27 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

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