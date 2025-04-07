Gram altın yeni haftaya düşüşle başladı: Ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 3 bin 699 lira seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA
Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 3 bin 699 liradan işlem görüyor.
Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,2 azalışla 3 bin 710 liradan tamamlamıştı.
Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 3 bin 699 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 940 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 3 bin 27 dolar seviyelerinde işlem görüyor.