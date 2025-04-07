Gram altın yeni haftaya düşüşle başladı: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 3 bin 699 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi 07.04.2025 09:59 Giriş: 07.04.2025 09:59

Güncelleme: 07.04.2025 10:04 Kaynak: AA

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