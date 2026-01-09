Gram altın zirve yolunda

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı.

Gram altın, saat 17.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,47 üzerinde değr kazancıyla 6 bin 222 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 391 liradan, Cumhuriyet altını ise 41 bin 405 liradan satılıyor.

Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 6 bin 194,7 liradan tamamladı.

Gram altın, 2025 yılının sonlarına doğru 6 bin 300 liraya yükselerek rekorunu tazelemişti.

ONS ALTINDA SON DURUM

Dün altının ons fiyatı yüzde 0,6 artışla 4 bin 476 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde de yüzde 0,25 artışla 4 bin 487 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan altının onsunda, emtia endekslerindeki yeniden ayarlamalar ve güçlü doların fiyatlar üzerindeki baskıyı sürdürmesiyle düşüş eğilimi hakim oldu.