Gram altında düşüş

Altının gram fiyatı, yeni haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 1.812 lira seviyesinde bulunuyor

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.812 lira seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,09 artışla 1.816 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni haftaya ise değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 1.812 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.980 liradan, Cumhuriyet altını 12.180 liradan satılıyor.

Haftanın son işlem gününde İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haberlerle 15 Mayıs'tan bu yana ilk kez 2.000 doların üzerinde kapanış gerçekleştiren altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,4 azalışla 1.997 dolar seviyesinde bulunuyor.