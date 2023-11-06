Gram altında düşüş
Altının gram fiyatı yeni haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 1.813 lira seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA
Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.813 lira seviyesinden işlem görüyor.
Cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,48 yükselişle 1.818 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı yeni haftaya ise değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 1.813 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.980 liradan, Cumhuriyet altını 12.190 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,4 düşüşle 1.984 dolar seviyesinde bulunuyor.
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