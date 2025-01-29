Gram altında düşüş

Altının gramı güne düşüşle başlamasının ardından 3 bin 174 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,8 artışla 3 bin 176 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 3 bin 174 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 210 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 750 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 2 bin 760 dolardan işlem görüyor.