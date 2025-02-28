Gram altında düşüş

Altının gramı, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 3 bin 363 liradan işlem görüyor.

Dün (27 Şubat) ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 değer kaybıyla 3 bin 365 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 3 bin 363 lira düzeyinde bulunuyor.

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 864 DOLAR SEVİYESİNDE

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 580 liradan, Cumhuriyet altını 22 bin 240 liradan satılırken, altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,4 değer kaybederek 2 bin 864 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikaların oluşturduğu belirsizliklerle güçlenen dolar endeksi varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Trump’ın tarifelerle ilgili mesajları ve ülkelerden gelen misilleme açıklamaları, ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişeleri canlı tutarken, ABD'de enflasyonist baskıların artabileceğine yönelik tahminler de fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Dün, Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, Meksika ve Kanada'dan ABD'ye uyuşturucu akışının devam ettiğini belirterek, bu ülkelere uygulanacak tarifelerin 4 Mart'ta planlandığı gibi yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Trump, açıklamada Çin'e de ek bir tarifenin geleceğini belirterek, "Aynı şekilde Çin'e de bu tarihte yüzde 10'luk ek bir tarife uygulanacak. Karşılıklı tarife için 2 Nisan tarihi geçerli olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Analistler, Trump'ın korumacı ticari tutumunun ülkede devam eden enflasyonla mücadele sürecine etkilerinin yakından takip edildiğini kaydederek, ülkelerin misilleme açıklamalarının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde işsizlik oranı ve büyüme, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de kişisel tüketim harcamaları ve toptan eşya stoklar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 850 dolar seviyesinin destek, 2 bin 880 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.