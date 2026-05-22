GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ DURMUYOR! | 22 Mayıs 2026 Cuma altın fiyatları güncel

22 Mayıs 2026 Cuma altın fiyatları haftanın son işlem gününde yatırımcıların en çok takip ettiği başlıkların başında geliyor. Gram altında geri çekilme sürerken, piyasada gözler hem güncel fiyat tablosuna hem de altını baskılayan küresel gelişmelere çevrildi. İran-ABD savaşının ne zaman biteceğine dair belirsizlik, güçlenen dolar endeksi ve tahvil faizlerinin fiyatları baskılaması altın tarafında düşüş eğilimini öne çıkarıyor.

Güncel verilere göre gram altın alışta 6.651,92 TL, satışta ise 6.652,13 TL seviyesinde bulunuyor. 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın fiyatlarında da sınırlı düşüş dikkat çekiyor. Piyasada özellikle “Gram altın ne kadar?”, “22 ayar bilezik kaç TL?”, “24 ayar altın fiyatı bugün ne kadar?” aramaları öne çıkıyor.

22 MAYIS 2026 CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarında düşüş eğilimi devam ederken, güncel tablo yatırımcılar ve altın almak isteyenler tarafından yakından izleniyor. Aşağıdaki tabloda gram, 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın fiyatları alış, satış ve günlük değişim oranlarıyla birlikte yer alıyor.

Altın Türü Alış Satış Değişim Gram Altın 6.651,92 TL 6.652,13 TL -%0,07 14 Ayar Altın 3.772,87 TL 3.894,84 TL -%0,22 18 Ayar Altın 4.831,92 TL 4.993,39 TL -%0,22 22 Ayar Altın 6.019,4460 TL 6.453,1930 TL -%0,08

GRAM ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatları, İran-ABD savaşının ne zaman biteceğine ilişkin belirsizliklerin yanında güçlenen dolar endeksi ve tahvil faizlerinin yarattığı baskı nedeniyle geriliyor. Küresel piyasalarda doların güç kazanması ve faiz beklentilerinin değişmesi, altına yönelik fiyatlamaları doğrudan etkiliyor.

Geçtiğimiz yıl 2026'da faiz indirimine gitmesi beklenen ABD Merkez Bankası Fed için artık faiz indiriminin bir yıl ötelenebileceği konuşuluyor. Hatta piyasalarda Fed'in bu yıl faiz artırımına gidebileceği ihtimali fiyatlanmaya başladı. Fed yetkililerinin enflasyonun etkilerinin izleneceğine yönelik mesajları ve faiz artırımının gündeme gelebileceğine dair sinyaller, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

GRAM ALTIN 1 GRAM, 5 GRAM, 10 GRAM, 20 GRAM, 50 GRAM, 100 GRAM, 200 GRAM, 300 GRAM, 500 GRAM VE 1 KİLO FİYATI

Gram altın fiyatı üzerinden hesaplanan 24 ayar ve 22 ayar altın tutarları, yatırım yapmak isteyenlerin en çok incelediği tablolar arasında yer alıyor. Aşağıdaki hesaplamalarda 24 ayar için gram altın satış fiyatı, 22 ayar için ise 22 ayar satış fiyatı esas alınmıştır.

Miktar 24 Ayar Altın Fiyatı 22 Ayar Altın Fiyatı 1 Gram 6.652,13 TL 6.453,19 TL 5 Gram 33.260,65 TL 32.265,97 TL 10 Gram 66.521,30 TL 64.531,93 TL 20 Gram 133.042,60 TL 129.063,86 TL 50 Gram 332.606,50 TL 322.659,65 TL 100 Gram 665.213,00 TL 645.319,30 TL 200 Gram 1.330.426,00 TL 1.290.638,60 TL 300 Gram 1.995.639,00 TL 1.935.957,90 TL 500 Gram 3.326.065,00 TL 3.226.596,50 TL 1 Kilo 6.652.130,00 TL 6.453.193,00 TL

22 AYAR BİLEZİK, 18 AYAR BİLEZİK VE 14 AYAR BİLEZİK FİYATLARI

Bilezik fiyatları da altın piyasasındaki düşüşle birlikte yakından takip ediliyor. 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar bilezik fiyatları gram bazında farklılık gösterdiği için, yatırımcılar ve alıcılar miktara göre hesaplama yapmayı tercih ediyor.

Bilezik gram fiyatı hesaplama tablosu

Miktar 14 Ayar Bilezik 18 Ayar Bilezik 22 Ayar Bilezik 1 Gram 3.894,84 TL 4.993,39 TL 6.453,19 TL 5 Gram 19.474,20 TL 24.966,95 TL 32.265,97 TL 10 Gram 38.948,40 TL 49.933,90 TL 64.531,93 TL 20 Gram 77.896,80 TL 99.867,80 TL 129.063,86 TL 50 Gram 194.742,00 TL 249.669,50 TL 322.659,65 TL 100 Gram 389.484,00 TL 499.339,00 TL 645.319,30 TL 200 Gram 778.968,00 TL 998.678,00 TL 1.290.638,60 TL 300 Gram 1.168.452,00 TL 1.498.017,00 TL 1.935.957,90 TL 500 Gram 1.947.420,00 TL 2.496.695,00 TL 3.226.596,50 TL 1 Kilo 3.894.840,00 TL 4.993.390,00 TL 6.453.193,00 TL

22 MAYIS 2026 ALTIN PİYASASINDA DİKKAT ÇEKEN BAŞLIKLAR

22 Mayıs 2026 Cuma günü altın piyasasında düşüş eğilimi öne çıkıyor. Gram altın, 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın fiyatlarında görülen gerileme; küresel belirsizlik, dolar endeksi, tahvil faizleri ve Fed beklentileriyle birlikte değerlendiriliyor.

Özellikle gram altın fiyatı, altın alım satımı yapmak isteyenler açısından günün en kritik göstergelerinden biri olmayı sürdürüyor. 22 ayar bilezik fiyatı ise hem yatırım hem de takı amaçlı alımlarda en çok izlenen kalemler arasında yer alıyor.

FED BEKLENTİSİ ALTINI NASIL ETKİLİYOR?

Fed'in faiz indirimini öteleyeceğine yönelik beklentiler, altın fiyatları açısından baskılayıcı bir unsur olarak öne çıkıyor. Piyasalarda faiz artırımının yeniden gündeme gelebileceğinin konuşulması, altına yönelik beklentileri zayıflatıyor.

Enflasyonun etkilerinin izleneceği mesajı ve faiz artırımına ilişkin sinyaller, altın piyasasında temkinli fiyatlamaların öne çıkmasına neden oluyor. Bu nedenle 22 Mayıs 2026 altın fiyatları, sadece iç piyasadaki talep üzerinden değil, küresel para politikası beklentileriyle birlikte takip ediliyor.

22 Mayıs 2026 Cuma gram altın ne kadar?

22 Mayıs 2026 Cuma günü gram altın alış fiyatı 6.651,92 TL, satış fiyatı ise 6.652,13 TL seviyesinde bulunuyor.

Bugün 22 ayar altın kaç TL?

22 ayar altın alış fiyatı 6.019,4460 TL, satış fiyatı ise 6.453,1930 TL olarak belirtiliyor.

14 ayar altın fiyatı 22 Mayıs 2026’da kaç TL?

14 ayar altın alışta 3.772,87 TL, satışta ise 3.894,84 TL seviyesinde yer alıyor.

18 ayar altın bugün ne kadar?

18 ayar altın alış fiyatı 4.831,92 TL, satış fiyatı ise 4.993,39 TL olarak görülüyor.

10 gram 24 ayar altın kaç TL?

Gram altın satış fiyatı üzerinden yapılan hesaplamaya göre 10 gram 24 ayar altın 66.521,30 TL ediyor.

10 gram 22 ayar bilezik kaç TL?

22 ayar satış fiyatı esas alındığında 10 gram 22 ayar bilezik 64.531,93 TL olarak hesaplanıyor.

Altın fiyatları neden geriliyor?

Altın fiyatları; İran-ABD savaşının ne zaman biteceğine ilişkin belirsizlik, güçlenen dolar endeksi, tahvil faizleri ve Fed’in faiz politikasına yönelik beklentiler nedeniyle baskı altında kalıyor.

22 Mayıs 2026 Cuma altın fiyatları düşüş eğiliminin devam ettiği bir tabloya işaret ediyor. Gram altın, 22 ayar bilezik ve farklı ayar seçeneklerinde fiyatlar yatırımcıların yakın takibinde kalırken, Fed beklentileri, dolar endeksi ve tahvil faizleri altının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.