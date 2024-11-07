Gram altında düşüş: Ne kadar oldu?
Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 2 bin 922 lira seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA
Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 922 liradan satılıyor.
Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,3 azalışla 2 bin 925 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 2 bin 922 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 970 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 800 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 2 bin 656 dolardan işlem görüyor.