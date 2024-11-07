Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gram altında düşüş: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 2 bin 922 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi
  • 07.11.2024 10:15
  • Giriş: 07.11.2024 10:15
  • Güncelleme: 07.11.2024 10:17
Kaynak: AA
Gram altında düşüş: Ne kadar oldu?

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 922 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,3 azalışla 2 bin 925 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 2 bin 922 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 970 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 800 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 2 bin 656 dolardan işlem görüyor.

BirGün'e Abone Ol