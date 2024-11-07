Gram altında düşüş: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 2 bin 922 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi 07.11.2024 10:15 Giriş: 07.11.2024 10:15

Güncelleme: 07.11.2024 10:17 Kaynak: AA

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