Gram altında düşüş: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2 bin 993 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi 06.01.2025 10:19 Giriş: 06.01.2025 10:19

Güncelleme: 06.01.2025 10:21 Kaynak: AA

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