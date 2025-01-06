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Gram altında düşüş: Ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2 bin 993 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi
  • 06.01.2025 10:19
  • Giriş: 06.01.2025 10:19
  • Güncelleme: 06.01.2025 10:21
Kaynak: AA
Gram altında düşüş: Ne kadar oldu?

Altının gramı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 2 bin 993 liradan satılıyor.

Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 3 bin liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 2 bin 993 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 960 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 780 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 2 bin 633 dolardan işlem görüyor.

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